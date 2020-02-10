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Merkez Bankası'dan ilk ekip İstanbul'a taşındı

İstanbul'a taşınma sürecini başlatan Merkez Bankası, Ümraniye'de bulunan TMSF denetimindeki binayı kiralayarak bazı birimlerini buraya taşıdı. Ankara'dan gelen ilk ekip bu hafta mesaiye başlayacak. Faiz kararlarının alındığı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantıları hem Ankara hem de İstanbul'da yapılabilecek
 10 Şubat 2020 09:43
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Merkez Bankası'dan ilk ekip İstanbul'a taşındı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) İstanbul'a taşınma sürecini başlattı. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'ndan (TMSF) kiralanan Ümraniye'deki binaya ilk ekip taşındı. Ankara'dan bazı çalışanlar da bu hafta İstanbul'da mesaiye başlayacaklar. Öncelikli birimlerin taşınma süreci nisan ayının sonuna kadar tamamlanacak. Faiz kararlarının alındığı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantıları hem Ankara hem de İstanbul'da yapılabilecek.

GEÇEN HAFTA OFİS AKTİF HALE GELDİ

Hürriyet'ten Neşe Karanfil'in haberine göre: MB'nin İstanbul'a taşınması 2007 yılında gündeme geldi ve yoğun bir şekilde tartışıldı. 2008 yılında İstanbul'a taşınma eylem planına girdi. Tayyip Erdoğan'ın başbakan olarak açıkladığı eylem planı basın toplantısında, Ziraat, Halk ve Vakıfbank'ın yanı sıra MB'nin de İstanbul'a taşınacağını açıklandı. İstanbul Finans Merkezi'ne taşınması için hazırlıklar başlatıldı. 2017 yılında yeni bina için ihale yapıldı ancak temelinin atılmadığı anlaşıldı. MB kaynakları, Banka'nın İstanbul'a taşınmasının tek seferde ve dar bir zamana sıkışmış şekilde gerçekleşmesinin mümkün olmadığının görüldüğünü belirterek, geçiş sürecinin sorunsuz atlatılması ve taşınma aşamasında iş süreçlerinin kesintiye uğratılmaması için Ümraniye'de çalışma ofisi olarak bina kiralandığını söylediler. Kaynaklar, şubat ayının ilk haftası itibariyle İstanbul çalışma ofisinin aktif hale getirildiğini kaydederken, nisan ayı sonuna kadar ise öncelikli bazı birimlerin taşınma işlemlerinin tamamlanmasının planlandığını söylediler.

PPK TOPLANTILARI ANKARA ve İSTANBUL'DA

MB'de her ay, faiz kararının verildiği Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı yapılıyor. PPK toplantıları için bir gün önce ön PPK toplantısı yapılıyor. Araştırma ve Para Politikası Genel Müdürlüğü'nden ekonomist ve uzmanlar enflasyon, kamu maliyesi gibi konularda sunum yapıyor. Bankanın diğer bazı genel müdürlükleri de kurul üyeleri tarafından talep edilen konularda sunum yapıyor. Öğleden sonra da kurul üyeleri ile bazı genel müdürlerin katıldığı daha dar kapsamlı bir toplantı yapılıyor. PPK toplantı gününde ise sadece kurul üyeleri biraraya geliyor. Ankara'da İdare merkezinin 2'nci katında yapılan toplantının sonucu 14.00'de ilan ediliyor. MB kaynakları, PPK toplantılarının hem Ankara hem de İstanbul'da yapılması için gerekli altyapının bulunduğunu belirterek, "İhtiyaçlara bağlı olarak PPK toplantıları iki binada da gerçekleştirilebilecek" dediler. Enflasyon raporu bilgilendirme toplantıları ise 2020 yılında dönüşümlü olarak Ankara ve İstanbul'da yapılmaya devam edilecek. Bu arada MB'nin İstanbul Finans Merkezi'ndeki yeni binası için de çalışmaların devam ettiği kaydedildi.
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