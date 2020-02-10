Site havuzlarına antrenör geliyor

Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu, AKŞAM'ın sorularını yanıtladı. Butik havuzların kullanımını artırmak için her siteye yüzme antrenörü atanacağını belirten Kasapoğlu, "Antrenör göndermeye başladık. Herkese yüzme öğreteceğiz. Bu yıl bir milyonu hedefledik ama inşallah bunu geçeceğiz" dedi. Kasapoğlu, 7 gün 24 saat çalışan spor merkezleri açıp, hali hazırda kullanılan spor merkezlerini de ulaşıma kolay hale getirdiklerini söyleyerek, "Sadece gündüz değil, geceleri de salonlarımız açık olacak. Spor yapmak isteyen gündüz işi varsa, gece gelecek. Spor yapmak isteyen herkese bu imkanları sunmak istiyoruz. Daha çok kadın odaklı bir spor politikası yürütüyoruz" diye konuştu.

YURTLARA BUTİK SALON

Bakan Kasapoğlu, belediyelerle birlikte butik tesisler ve fitness merkezleri kuracağını da dile getirdi: "Pilates, jimnastik, aerobik gibi aktiviteleri gerçekleştirebilecekleri alanlar inşa edeceğiz. Fiziki imkanları uygun devlet yurduna ücretsiz butik spor salonları yapacağız. Sporu tabana yaymayı hedefliyoruz."

Yelda GÖKDAĞ