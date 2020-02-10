1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Site havuzlarına antrenör geliyor

Gençlik ve Spor Bakanı, yüzme öğrenmek isteyenler için havuzlu sitelere antrenör atanacağını söyledi.
 10 Şubat 2020 09:46
Yazdır
Site havuzlarına antrenör geliyor

Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu, AKŞAM'ın sorularını yanıtladı. Butik havuzların kullanımını artırmak için her siteye yüzme antrenörü atanacağını belirten Kasapoğlu, "Antrenör göndermeye başladık. Herkese yüzme öğreteceğiz. Bu yıl bir milyonu hedefledik ama inşallah bunu geçeceğiz" dedi. Kasapoğlu, 7 gün 24 saat çalışan spor merkezleri açıp, hali hazırda kullanılan spor merkezlerini de ulaşıma kolay hale getirdiklerini söyleyerek, "Sadece gündüz değil, geceleri de salonlarımız açık olacak. Spor yapmak isteyen gündüz işi varsa, gece gelecek. Spor yapmak isteyen herkese bu imkanları sunmak istiyoruz. Daha çok kadın odaklı bir spor politikası yürütüyoruz" diye konuştu.

YURTLARA BUTİK SALON

Bakan Kasapoğlu, belediyelerle birlikte butik tesisler ve fitness merkezleri kuracağını da dile getirdi: "Pilates, jimnastik, aerobik gibi aktiviteleri gerçekleştirebilecekleri alanlar inşa edeceğiz. Fiziki imkanları uygun devlet yurduna ücretsiz butik spor salonları yapacağız. Sporu tabana yaymayı hedefliyoruz."

Yelda GÖKDAĞ
Akşam
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Mal beyanında nelere dikkat edilmeli?
10 Şubat 2020 10:54		 Merkez Bankası'dan ilk ekip İstanbul'a taşındı
10 Şubat 2020 09:43
Siber uzmanlığın kuralları yazılıyor
10 Şubat 2020 09:39		 Valilikten Çaldıran'daki donma ve Bahçesaray'daki çığ olayı hakkında açıklama
10 Şubat 2020 09:29
Toplam 9 ilçede eğitime kar engeli
10 Şubat 2020 08:53		 Valilik felaketlere karşı kurban kestirdi
10 Şubat 2020 07:51
Samsun Valisi, okulları bu mesajla tatil etti
10 Şubat 2020 02:43		 Sayıştay, 10 memurun ismini Resmi Gazetede yayımladı
10 Şubat 2020 02:26
TPAO yeni bir sondaj gemisi satın aldı
10 Şubat 2020 00:16		 Belediye'den, sigarayı bırakan çalışanlarına 250 TL prim
10 Şubat 2020 00:05
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
11:07 - MEB Bakanı yenilenen EBA'yı anlatıyor11:06 - Vatandaş, bankalara 65,6 milyar lira 'masraf' ödedi11:01 - Gram altın 304 lira seviyelerinde10:54 - Mal beyanında nelere dikkat edilmeli?10:45 - Zabıtaya kızıp bütün simitleri satın aldı10:42 - Rıdvan Dilmen: Ali Koç Berat Albayrak'tan ricada bulundu bir saat sonra halletti10:41 - Bakanlar Akar ve Varank ile MİT Başkanı Fidan'dan TÜBİTAK'a ziyaret10:37 - Dolar 6 TL sınırında10:33 - Depremden etkilenen Malatya'da öğrenciler ders başı yaptı10:30 - Zülfü Livaneli, inşaatta şarkı söyleyen çocuğu buldu
10:23 - Doğu'daki 4 ilde 1044 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor10:11 - Borsa, haftaya düşüşle başladı10:10 - Şeflere toplu sözleşme ile ödenecek ilave tazminat ne kadardır?10:10 - Kamu Başdenetçisi Malkoç'dan deprem açıklaması10:05 - İşsizlik rakamları açıklandı09:51 - MSÜ Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı başvuruları için son gün09:46 - Site havuzlarına antrenör geliyor09:43 - Merkez Bankası'dan ilk ekip İstanbul'a taşındı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Korona Virüsten dolayı bir tedirginlik yaşıyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Kadir Şeker olayında şahitler ne dedi?
Sayıştay, 10 memurun ismini Resmi Gazetede yayımladı
Sosyal medyada gündem olan kare
18.5 milyon öğrenciye ücretsiz yemek geliyor
Tüm bankaların EFT ücretlerine üst sınır getirildi
Ölmemek için kendilerini ihbar ettiler
'Ayağa kalkmadın' dayağına istenen ceza belli oldu
Samsun Valisi, okulları bu mesajla tatil etti
Gözler sicil affı ve borç yapılandırmasında
Okulların hizmet puanları ve alanları değişti
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Güzel kızların/kadınların evli olması 1
fatih terim'in akhisarlı taraftara küfretmesi 1
Sposh 1
Amerikan History x 1
kalp sözü 2
Kuran kursunda bir tuglasi olana cennette bir ev verilecektir 3
kötü insanların ortak özellikleri 2
Huzur veren şeyler 2
Anlaşılmak kendini satmaktır 1
asansör 2
SON İLANLAR
Isparta Aksu SYDV Personel Alım İlanı
Karakapı Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu İşçi Alım İlanı
Abdullah Gül Üniversitesi İşçi Alım İlanı
Uludağ Üniversitesi 28 İşçi Alacak
Kayseri İl Sağlık Müd. İşçi Alım İlanı
DSİ 19. Böl. Müd. Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Aksaray Üniversitesi 30 İşçi Alacak
TÜBİTAK 11 personel alacak
Karesi Belediyesi İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alım İlanı
Sincan Simya Kurs Merkezi Matematik Öğretmeni Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam