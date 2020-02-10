Kamu Başdenetçisi Malkoç'dan deprem açıklaması
|10 Şubat 2020 10:10
|Yazdır
Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depreme ilişkin, "Geçmişte kurumlar arası organizasyonun zafiyetinden, eksikliğinden Türkiye tecrübe kazanmış. Sivil toplum örgütlerinden Kızılaya, AFAD'a, jandarmadan polise varıncaya kadar bu tedbirlerin alınması fevkalade önemli." dedi.
Malkoç, Malatya Valiliğini ziyaretinde yaptığı konuşmada, depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.
Depremin büyüklüğüne ve coğrafyasının genişliğine bakıldığında ülkenin yaşadığı önemli depremlerden birisi olduğunu anlatan Malkoç, "Deprem anından itibaren halkımız, kurumlarımız, Cumhurbaşkanımız, devletimizin bütün organları çok kısa süre içerisinde olay mahaline intikal ettiler. Her kurum, herkes ne yapacağını biliyordu. Bu memnuniyet verici, organizasyon açısından de fevkalade önemli." diye konuştu.
Bakanların, valilerin ve belediye başkanlarının deprem bölgesinde olayın başında olduğunu hatırlatan Malkoç, şunları kaydetti:
"Bunlar belki not edilip, ders olarak okutulması gereken çalışmalar. Malatya, Elazığ ve çevresi tarih boyunca depremle muhatap olmuşlardır. Depremin büyüklüğü karşısından meydana gelen hasar, geçmiş depremlerle mukayese edildiğinde çok büyük hasar sayılmaz. Bundan daha önemlisi tedbirleri zamanında alınıyor ve alınmış olması. Geçmişte kurumlar arası organizasyonun zafiyetinden, eksikliğinden Türkiye tecrübe kazanmış. Sivil toplum örgütlerinden Kızılaya, AFAD'a, jandarmadan polise varıncaya kadar bu tedbirlerin alınması fevkalade önemli. Bizler de bu tedbirleri yerinde görmek için Malatya'dayız."
Malatya Valisi Aydın Baruş ise Doğanyol, Pütürge, Kale, Battalgazi ve Yeşilyurt ilçelerinin depremden olumsuz etkilendiğini belirterek, "500 civarında yıkık, 260 civarında acil yıkılması gereken, 6 bin 500 civarında da ağır hasarlı bina var. Mağdur olan vatandaşlarımızın sayısı şu an 7 binler civarında, tespit çalışmaları devam ediyor. Battalgazi ve Yeşilyurt ilçelerinde teknik ekiplerimiz çalışıyor. " ifadelerini kullandı.
Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Valiliğin ardından Malatya Büyükşehir Belediyesini ziyaret ederek, burada Büyükşehir Başkanı Selahattin Gürkan ile görüştü.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Bakanlar Akar ve Varank ile MİT Başkanı Fidan'dan TÜBİTAK'a ziyaret
10 Şubat 2020 10:41
|Yerli füze sistemi haziranda tamam
10 Şubat 2020 08:21
|Erdoğan nikah şahidi oldu
10 Şubat 2020 07:06
|İdlib'e ulaştılar
10 Şubat 2020 06:41
|Sosyal medyada gündem olan kare
10 Şubat 2020 02:52
|10 Şubat 2020'den önemli gündem başlıkları
10 Şubat 2020 00:05
|CHP'nin İstanbul il başkanı belli oldu
09 Şubat 2020 23:55
|Kılıçdaroğlu: Sözde barış planı yüzyılın Haçlı zihniyetidir
09 Şubat 2020 22:31
|İdlib'deki gözlem noktalarına füze rampası sevkiyatı
09 Şubat 2020 22:20
|AÜ Rektörü'nden Özhaseki ve Türel açıklaması
09 Şubat 2020 22:13