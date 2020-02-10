1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Borsa, haftaya düşüşle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 0,46 azalarak 120.459,39 puana geriledi.
 10 Şubat 2020 10:11
Yazdır
Borsa, haftaya düşüşle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 0,46 azalarak 120.459,39 puana geriledi.

Açılışta BIST 100 endeksi, 555,76 puan ve yüzde 0,46 değer kaybederek 120.459,39 puana indi. Bankacılık endeksi yüzde 0,79 ve holding endeksi yüzde 0,37 düşüş kaydetti.

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,92 ile sigorta, en çok gerileyen ise yüzde 1,60 ile finansal kiralama, faktoring oldu.

BIST 100 endeksi, geçen haftanın son işlem gününde etkisini artıran kar satışları ile yüzde 1,04 değer kaybederek günü 121.015,14 puandan tamamlamıştı.

Analistler, cuma günü döviz kurlarında, küresel piyasalara paralel artan oynaklığın Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) swap hamlesi ile hafiflemesinin beklendiğini ifade ederek, bankaların müşterilerinden aldığı ücret ve komisyonlara getirilen sınırlamaların ise açılışta banka hisseleri üzerinde baskıya neden olduğunu kaydetti.

BDDK, bankaların yurt dışı yerleşiklerle yaptıkları bir bacağı döviz, diğer bacağı TL olan ve vadede TL alım yönünde gerçekleştirecekleri para swapı, forward, opsiyon ve diğer türev işlemlerin toplamının bankaların en son hesapladıkları yasal öz kaynaklarının yüzde 10'u ile sınırlandırılması kararı aldığını duyururken, bugünkü Resmi Gazete'de yer alan tebliğ ve yönetmeliklerle de bankaların müşterilerinden aldığı ücret ve komisyonlara sınırlamalar getirildi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği doğrultusunda, bankalar tarafından ticari müşterilerden alınabilecek ücret, masraf ve komisyonların sayısı 2 bin 400'den 51'e indirildi. BDDK tarafından 2014'te 20 ile sınırlandırılan ticari müşterilerden alınabilecek ücret, masraf ve komisyonların sayısı ise 16'ya düşürüldü.

Bu hafta veri gündeminin yanı sıra ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'ın Kongre'de salı ve çarşamba günleri gerçekleştireceği sunum, Suriye başta olmak üzere jeopolitik gelişmeler, ABD'de ön seçimler ve koronavirüse ilişkin haber akışının takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 119.500 ve 118.200 seviyelerinin destek, 122.500'ün direnç konumuna geldiğini kaydetti.

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Gram altın 304 lira seviyelerinde
10 Şubat 2020 11:01		 Dolar 6 TL sınırında
10 Şubat 2020 10:37
Stratejistlere göre, 2020'de hangi yatırım aracı kazandıracak?
09 Şubat 2020 11:11		 Dolar, 6 TL seviyesini geçti
08 Şubat 2020 01:19
Bu hafta hangi yatırım aracı kazandırdı
07 Şubat 2020 18:43		 Borsa, günü düşüşle tamamladı
07 Şubat 2020 18:20
Altında gün sonu fiyatları
07 Şubat 2020 17:35		 Gün sonu döviz fiyatları
07 Şubat 2020 17:27
Borsa günün ilk yarısında geriledi
07 Şubat 2020 13:21		 Çeyrek altın ne kadar?
07 Şubat 2020 12:36
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
11:07 - MEB Bakanı yenilenen EBA'yı anlatıyor11:06 - Vatandaş, bankalara 65,6 milyar lira 'masraf' ödedi11:01 - Gram altın 304 lira seviyelerinde10:54 - Mal beyanında nelere dikkat edilmeli?10:45 - Zabıtaya kızıp bütün simitleri satın aldı10:42 - Rıdvan Dilmen: Ali Koç Berat Albayrak'tan ricada bulundu bir saat sonra halletti10:41 - Bakanlar Akar ve Varank ile MİT Başkanı Fidan'dan TÜBİTAK'a ziyaret10:37 - Dolar 6 TL sınırında10:33 - Depremden etkilenen Malatya'da öğrenciler ders başı yaptı10:30 - Zülfü Livaneli, inşaatta şarkı söyleyen çocuğu buldu
10:23 - Doğu'daki 4 ilde 1044 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor10:11 - Borsa, haftaya düşüşle başladı10:10 - Şeflere toplu sözleşme ile ödenecek ilave tazminat ne kadardır?10:10 - Kamu Başdenetçisi Malkoç'dan deprem açıklaması10:05 - İşsizlik rakamları açıklandı09:51 - MSÜ Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı başvuruları için son gün09:46 - Site havuzlarına antrenör geliyor09:43 - Merkez Bankası'dan ilk ekip İstanbul'a taşındı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Korona Virüsten dolayı bir tedirginlik yaşıyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Kadir Şeker olayında şahitler ne dedi?
Sayıştay, 10 memurun ismini Resmi Gazetede yayımladı
Sosyal medyada gündem olan kare
18.5 milyon öğrenciye ücretsiz yemek geliyor
Tüm bankaların EFT ücretlerine üst sınır getirildi
Ölmemek için kendilerini ihbar ettiler
'Ayağa kalkmadın' dayağına istenen ceza belli oldu
Samsun Valisi, okulları bu mesajla tatil etti
Gözler sicil affı ve borç yapılandırmasında
Okulların hizmet puanları ve alanları değişti
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Deprem çantası 2
parazit 3
Amerikan History x 1
Damat istifa 3
okunması için ödünç verilen kitabın bir daha geri gelmemesi 1
Anlaşılmak kendini satmaktır 1
Reyno fenomeni 1
tanrı kent 1
arsız güçlü olunca haklı suçlu olurmuş 1
eft ücretlerinin düşürülmesi 3
SON İLANLAR
Isparta Aksu SYDV Personel Alım İlanı
Karakapı Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu İşçi Alım İlanı
Abdullah Gül Üniversitesi İşçi Alım İlanı
Uludağ Üniversitesi 28 İşçi Alacak
Kayseri İl Sağlık Müd. İşçi Alım İlanı
DSİ 19. Böl. Müd. Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Aksaray Üniversitesi 30 İşçi Alacak
TÜBİTAK 11 personel alacak
Karesi Belediyesi İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alım İlanı
Sincan Simya Kurs Merkezi Matematik Öğretmeni Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam