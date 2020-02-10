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Depremden etkilenen Malatya'da öğrenciler ders başı yaptı

Elazığ'daki deprem nedeniyle eğitim-öğretime bir süre ara verilen Malatya'nın 10 ilçesindeki okullarda bugün ders başı yapıldı
 10 Şubat 2020 10:33
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Depremden etkilenen Malatya'da öğrenciler ders başı yaptı

Elazığ'daki deprem nedeniyle eğitim-öğretime bir süre ara verilen Malatya'nın 10 ilçesindeki okullarda bugün ders başı yapıldı.

Merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremden etkilenen Malatya'nın Battalgazi, Yeşilyurt, Akçadağ, Arapgir, Arguvan, Darende, Doğanşehir, Hekimhan, Kuluncak ve Yazıhan ilçelerindeki tüm okullarda eğitim-öğretime başlandı.

Depremin daha fazla etkili olduğu Doğanyol, Pütürge ve Kale ilçelerinde ise eğitim-öğretimin 17 Şubat'ta başlayacağı belirtildi.

Battalgazi ilçesindeki Gazi İlkokulu 4. sınıf öğrencisi İnci Ararat, okul arkadaşlarını çok özlediğini söyledi.

Kendilerini normal tatil günlerine göre hazırladıklarını ve çalıştıklarını anlatan Ararat, "Bir hafta daha araya tatil girdi ama çok mutluyum. Arkadaşlarımla oyun oynuyorum, burada dersler çok eğlenceli oluyor. Yeni bilgiler öğrenmek benim hoşuma gidiyor." dedi.

4. sınıf öğrencisi Erdal Baran Karadağ ise "Okulların tatil olması iyi de oldu, kötü de. Biraz daha dinlendik. Kötü olmasının nedeni de arkadaşlarımızı özledik. Arkadaşlarımı özledim ama bir hafta daha dinlenmek bana iyi geldi." diye konuştu.
Anadolu Ajansı
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