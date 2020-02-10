Zülfü Livaneli, inşaatta şarkı söyleyen çocuğu buldu
Sesiyle Zülfü Livaneli'nin dikkatini çeken inşaattaki yetenek bulundu. Usta sanatçı Zülfü Livaneli, Twitter'da paylaştığı ve inşaatta Kürtçe şarkı söyleyen genci buldu. "BU SES BAŞKA" Sanatçı, Murat Akbaşlı adlı gencin inşaatta Kürtçe türkü söylerken çekilmiş görüntülerini Twitter'da, "Böyle bir sese kolay kolay rastlanmaz. Keşke bulabilsek de konserlerime konuk sanatçı olarak davet etsem." notuyla paylaşmıştı.
|10 Şubat 2020 10:30
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Usta sanatçı Zülfü Livaneli, Twitter'da paylaştığı ve inşaatta Kürtçe şarkı söyleyen genci buldu.
"BU SES BAŞKA"
Sanatçı, Murat Akbaşlı adlı gencin inşaatta Kürtçe türkü söylerken çekilmiş görüntülerini Twitter'da, "Böyle bir sese kolay kolay rastlanmaz. Keşke bulabilsek de konserlerime konuk sanatçı olarak davet etsem." notuyla paylaşmıştı.
Bulduk Mahsuncum. Vanlı. Elimizden geleni yapalım.Zülfü Livaneli (@LivaneliZulfu) February 8, 2020
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