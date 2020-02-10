Dolar 6 TL sınırında

ŞEFLERE TOPLU SÖZLEŞME İLE ÖDENECEK İLAVE TAZMİNAT NE KADARDIR? "Her toplu sözleşmede yüzde 10 tazminat alıyoruz bunların toplanarak verilmesi gerekmektedir" şeklinde bir talep yanlıştır. Çünkü toplu sözleşmeler kapsadığı iki yıl için geçerlidir, sonrasında geçerliliğini yitirir. Verilen haklar tekrar yeni toplu sözleşmede bu nedenle yer almaktadır.