Dolar 6 TL sınırında
İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış
|10 Şubat 2020 10:37
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