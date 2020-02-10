Bakanlar Akar ve Varank ile MİT Başkanı Fidan'dan TÜBİTAK'a ziyaret
Milli Savunma Bakanı Akar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank ile MİT Başkanı Fidan, Kocaeli Gebze'de bulunan TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi'ni (MAM) ziyaret etti.
|10 Şubat 2020 10:41
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı Hakan Fidan, TÜBİTAK Gebze Yerleşkesi'ni ziyaret etti.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen ziyarette, TÜBİTAK'ın çeşitli alanlarda hazırladığı projeler ve ARGE çalışmaları incelendi.
TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, heyete brifing verdi.
Bakanlar ve Fidan, TÜBİTAK Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi'nin (BİLGEM) geliştirdiği milli lazer sistemi ve Türkiye'nin ilk Lazer Test Tüneli'nde incelemelerde bulundu.
Milli mobil lazer savunma sistemi ARMOL test edildi, 500 metre uzaklıktaki hareketli çelik hedef başarıyla imha edildi.
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