Gram altın 304 lira seviyelerinde

Altının gram fiyatı, yüzde 0,1 düşüşle 303,5 lira seviyesinde bulunuyor.

Gram altın, cuma günü, altının ons fiyatı ve dolar kurundaki artışa paralel değer kazanarak, günü önceki kapanışın yüzde 0,8 üzerinde 303,9 liradan tamamladı.

Yeni haftaya düşüşle başlayan altının gram fiyatı, saat 10.50 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 303,5 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 497 lira, Cumhuriyet altını da 2.030 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise şu sıralarda önceki kapanışa göre yatay bir seyirle 1.570 dolardan işlem görüyor.

Analistler, yeni tip koronavirüs salgınına ilişkin endişelerin devam ettiğini ve buna paralel varlık fiyatlarında dalgalı bir seyir izlendiğini kaydetti.

Cuma günü döviz kurlarındaki yükselişin ardından Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) swap hamlesinin geldiğini ve bugün kurların sakin bir seyir izlediğini ifade eden analistler, buna paralel altının gram fiyatının da gerilediğini bildirdi.

BDDK, bankaların yurt dışı yerleşiklerle yaptıkları bir bacağı döviz, diğer bacağı TL olan ve vadede TL alım yönünde gerçekleştirecekleri para swapı, forward, opsiyon ve diğer türev işlemlerin toplamının bankaların en son hesapladıkları yasal öz kaynaklarının yüzde 10'u ile sınırlandırılması kararı aldığını duyurmuştu.

Bugün, veri gündeminin zayıf olduğunu kaydeden analistler, teknik açıdan ons altında 1.540 doların destek, 1.575 doların direnç konumunda bulunduğunu, gram altında ise 300-305 lira bandının izleneceğini ifade etti.