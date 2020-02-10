Vatandaş, bankalara 65,6 milyar lira 'masraf' ödedi
|10 Şubat 2020 11:06
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- Bankaların hizmet gelirleri ile kullandırdıkları krediler nedeniyle vatandaştan aldığı ücret ve komisyonların tutarı, 2019'da bir önceki yıla göre yüzde 35 artarak 65,6 milyar liraya ulaştı.
AA muhabirinin Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerinden derlediği bilgilere göre, bankaların faiz dışı gelirleri, 2019'da bir önceki yıla kıyasla yüzde 37 artarak 106,2 milyar liraya çıktı.
Vatandaşların en çok karşılaştığı masraf kalemleri olan bankacılık hizmetleri ile kredi kullandırılırken alınan ücret ve komisyonların tutarı ise söz konusu dönemde yüzde 35 artışla 65,6 milyar lira oldu. Söz konusu gelirlerin toplam faiz dışı gelirler içindeki payı yüzde 61,8 olarak hesaplandı.
Geçen yıl bankalar, sadece hizmet geliri olarak 49,6 milyar lira, ücret ve komisyon olarak da 16 milyar lira gelir kaydetti.
- Masraf kalemlerine ödeme 5 yılda 200 milyar lirayı aştı
Vatandaşların en çok karşılaştığı masraf kalemleri olan bankacılık hizmetleri ile kredi kullandırılırken alınan ücret ve komisyonların tutarı, son 5 yılda 209,3 milyar liraya ulaştı.
Banka hizmetleri için vatandaşlar 5 yılda 159,3 milyar lira öderken, bankalar kullandırdıkları kredilerden aldığı ücret ve komisyonlardan 50 milyar lira gelir elde etti.
- Masraf kalemi 16'ya düştü
BDDK ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), işlem maliyetlerinin düşürülmesi amacıyla finansal tüketicilerden ve ticari müşterilerden bankaların alabileceği ücret ve komisyonları yeniden düzenledi.
Böylece bankalar tarafından alınabilecek ücret, masraf ve komisyonların sayısı ticari müşterilerde 2 bin 400'den 51'e, finansal tüketicilerde 20'den 16'ya indi.
Düzenleme ile ticari kredilerde yüzde 2 ila yüzde 6 aralığında belirlenen erken ödeme komisyonu, kalan vadesi 2 yıla kadar olanlarda yüzde 1'e, vadesi 2 yıldan uzun olanlarda yüzde 2'ye düşürüldü.
Ticari kredi kartlarında yüzde 3-4 seviyelerinde olan nakit avans komisyonu da yüzde 1 ile sınırlandırıldı. Düzenlemeler, 1 Mart'tan itibaren yürürlüğe girecek.
2015-2019 dönemlerinde bankacılık hizmetleri, kredi kullandırılırken alınan ücret ve komisyonlar ile bankaların toplam faiz dışı gelirleri (milyon TL) şöyle:
YIL
ÜCRET VE KOMİSYON (1)
BANKACILIK HİZMET GELİRLERİ (2)
(1+2) TOPLAMI
TOPLAM FAİZ DIŞI GELİR
2015
21.599
6.471
28.070
42.151
2016
23.145
7.229
30.374
46.536
2017
28.063
8.395
36.458
55.697
2018
36.866
11.906
48.772
77.527
2019
49.635
16.006
65.641
106.213
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