1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

MEB Bakanı yenilenen EBA'yı anlatıyor

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk dün 'yarını bekleyin' diyerek duyurduğu 'Yenilenen Eğitim Bilişim Ağı (EBA) ve Akademik Destek' Tanıtım Programı'nda konuşuyor.
 10 Şubat 2020 11:07
Yazdır
MEB Bakanı yenilenen EBA'yı anlatıyor

İşte Bakan Selçuk'un 'Yenilenen Eğitim Bilişim Ağı (EBA) ve Akademik Destek' Tanıtım Programı'ndaki konuşmalarından satır başları:

SOSYAL VE AKADEMİK BİRİKİM

Biliyorsunuz portfolyo da yeni geldi. Niye e-rehberliği önemsiyoruz? Ben kendimi bildim bileli şuralarda hep şu söylenir. Denilir ki "keşke bütün öğrencilerin bireysel olarak rehberlik alabilecekleri, projeler, sertifikalar bir yerde toplansa da çocuğun rehberliği yapılırken buna dikkat edilerek yapılsa" diye dilek ve temenni kısmı olurdu. İşte burada tam da bunu yapmış olduk. Bütün öğrencilerimiz hangi ilimize giderse gitsin her bir çocuğumuzun porfolyosunda onun bütün geçmiş hikayesi yer alacak ve buna göre rehberlik olacak. Bu da yeni bir kazanım ve çok çok değerli. Ve bu konuda çocuklarımızın bir takım armalarla vesaire, ödevlerinin, öğretmen görüşlerinin, katıldığı oylamaların-alıştırmaların hepsinin burada yer alıyor olması önemli.

BİR BAŞKA ŞEY; OYUNLAŞTIRMA

Bu oyunlaştırma çerçevesinde öğrencilerimizin belli puan ve arma sistemleriyle motivasyonlarının artırılmasını da hedefliyoruz. Yani çocuklar, öğrenciler hangi konuyu ne şekilde yaparsa, nereye ulaşırsa bunun tescillenmesi anlamında bir takım armalar, bir takım kullanıcılara ilişkin özellikleri de rahatlıkla ortaya koyabiliriz. Her bir öğrencimiz için bu şahsi olarak yer alıyor.

BİR BAŞKA ŞEY; BASILI KİTAPTAN KARE KODLARLA KOLAY ERİŞİM.

Artık zaman ve mekan meselesi her yerde ve her zaman şeklinde genişlemesi gereken bir konu. Öğrencilerimizin, öğretmenlerimizin sadece sınıfın içinde bir şeyler yapmasına gerek yok. Kitaplarında herhangi bir şey ararken hatta bir konu üzerinde "Ben karbon döngüsüyle ilgili kısmı kitaptan kare kodla cep telefonunda görmek istiyorum, incelemek istiyorum. videoyu izlemek istiyorum" dediğinde kitabın her bir sayfasında neyle ilgiliyse kare kodla erişim sağlanması söz konusu oldu.

SÜREKLİ SÜRDÜRÜLEBİLİR EĞİTİMİ HER İLÇE DÜZEYİNDE KURACAĞIZ

İkinci kısmı, öğretmenlerimle ilgili. Bu sürekli ve sürdürülebilir gelişim öğretmen açısından çok çok önemli. Ve bütün bu kurslar, programlar, içerikler, canlı eğitimler bir video kütüphanesinden eğitime erişme, soru sorma, cevabını alma bütün bunların hepsi artık mümkün. Depremle, hava durumuyla ilgili konularda öğrencilerimizin her şeye erişimi için de bu önemli bir fırsat.

Sürekli sürdürülebilir eğitimi her ilçe düzeyinde kuracağımız, ki başladık. Öğretmen destek noktalarıyla fiziksel ortam açısından da ortaya koyacağız. Bütün ilçeler, Ankara'daki bir merkezde akademik bir portalda buluşacaklar. Benim diyelim ki matematik eğitimiyle ilgili çok önemli çalışmam var ve bunu paylaşmak istiyorum; bunu da yapma imkanımız olacak.

Bizim öğrencimizin ve öğretmenin hayatının bütününe eğitimi taşıma ve bütünsel olarak eğitimsel bir dönüşüm için bir fiziksel ve dijital atmosfer projemiz. Bunu nasıl yapıyoruz? Yeniliklere anlatmaya çalışıyoruz.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Depremden etkilenen Malatya'da öğrenciler ders başı yaptı
10 Şubat 2020 10:33		 Anadolu Üniversitesi sosyal medyada zirveye yerleşti
08 Şubat 2020 22:35
GAÜN Rektörü: Üniversitede tek bir yakınım çalışmıyor
08 Şubat 2020 21:00		 ÖSYM Başkanı'ndan Akdeniz Üniversitesine ziyaret
08 Şubat 2020 18:28
Türkiye Zeka Vakfından toplam 50 bin lira ödüllü yarışma
08 Şubat 2020 11:10		 AÜ'de İngilizce öğretiminde yapılan hatalar konuşuldu
06 Şubat 2020 19:30
YKS başvuruları başladı
06 Şubat 2020 12:05		 YKS'de ham puan kuralı devam edecek
06 Şubat 2020 09:23
Üç ilde okullara kar tatili
05 Şubat 2020 21:58		 YKS ücretlerine yüzde 40 zam
05 Şubat 2020 13:49
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
11:07 - MEB Bakanı yenilenen EBA'yı anlatıyor11:06 - Vatandaş, bankalara 65,6 milyar lira 'masraf' ödedi11:01 - Gram altın 304 lira seviyelerinde10:54 - Mal beyanında nelere dikkat edilmeli?10:45 - Zabıtaya kızıp bütün simitleri satın aldı10:42 - Rıdvan Dilmen: Ali Koç Berat Albayrak'tan ricada bulundu bir saat sonra halletti10:41 - Bakanlar Akar ve Varank ile MİT Başkanı Fidan'dan TÜBİTAK'a ziyaret10:37 - Dolar 6 TL sınırında10:33 - Depremden etkilenen Malatya'da öğrenciler ders başı yaptı10:30 - Zülfü Livaneli, inşaatta şarkı söyleyen çocuğu buldu
10:23 - Doğu'daki 4 ilde 1044 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor10:11 - Borsa, haftaya düşüşle başladı10:10 - Şeflere toplu sözleşme ile ödenecek ilave tazminat ne kadardır?10:10 - Kamu Başdenetçisi Malkoç'dan deprem açıklaması10:05 - İşsizlik rakamları açıklandı09:51 - MSÜ Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı başvuruları için son gün09:46 - Site havuzlarına antrenör geliyor09:43 - Merkez Bankası'dan ilk ekip İstanbul'a taşındı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Korona Virüsten dolayı bir tedirginlik yaşıyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Kadir Şeker olayında şahitler ne dedi?
Sayıştay, 10 memurun ismini Resmi Gazetede yayımladı
Sosyal medyada gündem olan kare
18.5 milyon öğrenciye ücretsiz yemek geliyor
Tüm bankaların EFT ücretlerine üst sınır getirildi
Ölmemek için kendilerini ihbar ettiler
'Ayağa kalkmadın' dayağına istenen ceza belli oldu
Samsun Valisi, okulları bu mesajla tatil etti
Gözler sicil affı ve borç yapılandırmasında
Okulların hizmet puanları ve alanları değişti
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Herkes üniversiteli olmak zorunda degil 1
çocuklarım aç diyerek kendini yakan baba 4
asansör 1
Reyno fenomeni 1
Güzel kızların/kadınların evli olması 1
fener ağlama 1
doktorun yazdığı ilaçları eczanede öğrenmek 1
eft ücretlerinin düşürülmesi 3
galatasaray'ın uefa kupası resmini paylaşamaması 2
çinli değilim tayvanlıyım 2
SON İLANLAR
Isparta Aksu SYDV Personel Alım İlanı
Karakapı Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu İşçi Alım İlanı
Abdullah Gül Üniversitesi İşçi Alım İlanı
Uludağ Üniversitesi 28 İşçi Alacak
Kayseri İl Sağlık Müd. İşçi Alım İlanı
DSİ 19. Böl. Müd. Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Aksaray Üniversitesi 30 İşçi Alacak
TÜBİTAK 11 personel alacak
Karesi Belediyesi İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alım İlanı
Sincan Simya Kurs Merkezi Matematik Öğretmeni Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam