1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İstanbul Taksim Camii inşaatında sona yaklaşıldı

İstanbul'da 17 Şubat 2017 yılında yapımına başlanan Taksim Camii'nin yüzde 90'ı tamamlandı.
 10 Şubat 2020 11:25
Yazdır
İstanbul Taksim Camii inşaatında sona yaklaşıldı

Halihazırda pencereleri takılan camii, tamamlandığında aynı anda 2 bin 575 kişiyi ağırlayabilecek. Taksim Camii'nin bu yıl ibadete açılması bekleniliyor.

Yaklaşık 3 yıldır yapımına devam edilen Taksim Camii'nde son yaklaşıldı.

Mimarlığını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin mimarı Şefik Birkiye ile Selim Dalaman'ın yaptığı Taksim Camii'nin yüzde 90'ı tamamlandı.

2019 yılında kaba inşaatı tamamlanarak ince işçiliklerine geçilen caminin pencere camları takılmaya başlandı. 61 metre yükseliğindeki 2 minarenin taş kaplama işlemleri ise devam ediyor.

2 bin 482 metrekarelik alanda inşaatı devam eden camide bir yandan da süsleme ve mermer kaplama işlemleri eş zamanlı olarak yapılıyor.

Tamamlandığında Rum Ortodoks ve Ermeni Katolik Kiliselerine komşu olacak olan camide aynı anda 2 bin 575 kişi namaz kılabilecek.

Taksim Camii'nin minare yüksekliği 61 metre. Bu yükseklik özellikle çevredeki diğer dini yapıların yüksekliği dikkate alınarak projelendirildi.

Projede yer altında üç katlı otopark bulunacak. Burada 165 araç park edebilecek.

Yapıda ayrıca konferans, sergi salonları da yer alacak. Taksim Camii'nin bu yıl içinde ibadete açılması planlanıyor.
NTV
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
AFAD, Elazığ ve Malatya'da 18 bin 663 depremzedeyle destek görüşmesi yaptı
10 Şubat 2020 11:41		 Doğu'daki 4 ilde 1044 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor
10 Şubat 2020 10:23
Türk dizilerine fetvalı yasak
10 Şubat 2020 09:06		 Kolon kesene 15 yıl hapis
10 Şubat 2020 08:22
Oscar kazananlar belli oldu
10 Şubat 2020 07:41		 Hala köyü bırakıp kente göçüyoruz
10 Şubat 2020 07:10
Meteoroloji'den buzlanma ve don uyarısı - Haritalı
10 Şubat 2020 06:30		 Türkiye ve Dünya'da en çok hangi soyad kullanılıyor?
09 Şubat 2020 22:37
Opera sanatçısı satış yapan bozacıya eşlik etti
09 Şubat 2020 21:40		 Erzurum buz tuttu, araçların yakıt depoları dondu
09 Şubat 2020 21:21
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
13:28 - Bakanlıktan zam açıklaması... İBB tarafından uygulanıyor13:25 - Yarın iki ilimizde kar nedeniyle okullar tatil edildi13:21 - Türk ve Rus heyetleri İdlib için yeniden bir araya geliyor13:19 - Borsa, günün ilk yarısında geriledi13:17 - 'Orman köylüsüne 17 yılda 2,8 milyar liralık destek verildi'13:15 - Bakan açıkladı... 173 milyon lira ödeme yapıldı13:11 - İstanbul'da ulaşımda yeni zamlar13:08 - Google Maps'i takip etti, donmuş nehre düştü13:05 - Bakan Dönmez: Kimse Türkiye'ye kendi ajandasını dikte edemez13:01 - Milletvekillerine kapalı alanlarda sigara yasağı hatırlatlaması
13:01 - Kadir Şeker bıçağı kasten mi yoksa kazara mı sapladı, araştırılacak13:00 - Her öğrenciye 3 GB internet geliyor12:59 - EBA, 'Eğitimde Fırsat Adaleti' sloganıyla yenilendi12:42 - Çeyrek altın ne kadar?12:41 - Tıp Fakültesi'nde rüşvet operasyonu!12:36 - Çavuşoğlu'ndan İdlib görüşmeleri hakkında açıklama12:35 - İstanbul'da kız çocuğu evinde ölü bulundu12:32 - Babasını öldüren şahıs tutuklandı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Korona Virüsten dolayı bir tedirginlik yaşıyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Her öğrenciye 3 GB internet geliyor
Kadir Şeker olayında şahitler ne dedi?
Sayıştay, 10 memurun ismini Resmi Gazetede yayımladı
18.5 milyon öğrenciye ücretsiz yemek geliyor
Zabıtaya kızıp bütün simitleri satın aldı
Sosyal medyada gündem olan kare
Tıp Fakültesi'nde rüşvet operasyonu!
Tüm bankaların EFT ücretlerine üst sınır getirildi
Rıdvan Dilmen: Ali Koç Berat Albayrak'tan ricada bulundu bir saat sonra halletti
'Ayağa kalkmadın' dayağına istenen ceza belli oldu
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
asansörde oluşan ciddiyet 1
rıdvan dilmen 3
Reyno fenomeni 1
doktorun yazdığı ilaçları eczanede öğrenmek 1
galatasaray'ın uefa kupası resmini paylaşamaması 2
Biri sağdan vuruyor,diğeri soldan 1
gönül koymak 2
Gran Torino 1
Deprem çantası 2
arsız güçlü olunca haklı suçlu olurmuş 1
SON İLANLAR
Emniyet Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Pilot Alım İlanı
Isparta Aksu SYDV Personel Alım İlanı
Karakapı Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu İşçi Alım İlanı
Abdullah Gül Üniversitesi İşçi Alım İlanı
Uludağ Üniversitesi 28 İşçi Alacak
Kayseri İl Sağlık Müd. İşçi Alım İlanı
DSİ 19. Böl. Müd. Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Aksaray Üniversitesi 30 İşçi Alacak
TÜBİTAK 11 personel alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alım İlanı
Sincan Simya Kurs Merkezi Matematik Öğretmeni Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam