Sanık'tan 'Yaralamak mı istedin , öldürmek mi?' sorusuna ' öldürmek' yanıtı

Ordu'da üniversite öğrencisi Ceren Özdemir'i bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırılan Özgür Arduç'un, yakalandığı sırada polis memurlarını bıçakla yaralamasıyla ilgili davada "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürmeye teşebbüs" suçundan yargılanmasına başlandı.

Ordu 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, polis memurları Zeki Çelik ve Haydar Değerli ile sanık avukatı katıldı.

Van Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumunda tutuklu bulunan sanık Arduç ile Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlantı kuruldu.

Duruşma, kimlik tespitiyle başladı.

Mahkeme heyeti başkanı İbrahim Akbulut'un polisleri bıçakladığı günü anlatmasını sorması üzerine sanık Arduç, "Bir şey dememe gerek yok. İki olay arasında bir gün var. Baktım ki iki kişiler. 'Bıçağı boğazına saplarsam kaçma şansım olur' diye düşündüm. Üzerimi aramadan arabaya attılar. Işıklarda durduk. Bıçak kabın içindeydi, dışarıda olsa ikisini de öldürmüştüm." dedi.

Sanık Arduç, heyetin, "Yaralamak mı öldürmek mi istedin?" şeklindeki sorusuna, "Evet, öldürmek istedim." yanıtını verdi.

Sanığın, Ceren Özdemir davasında, kendisinin neden adli tıp yerine ruh ve sinir hastanesine gönderildiği sorusu üzerine heyet, istinaf mahkemesine başvurabileceğini söyledi.

Yaralanan polislerden Zeki Çelik, saldırı olduğu için hemen arabaya bindirdiklerini anlatarak, "Şahsın yanına oturdum. Adını sordum. İsmini farklı söyledi. Kimlik istediğimde elini cebine soktu. Ben de kelepçeyi hazırladım. Eli montun içinde bıçağı tuttuğunu gördüm. O arada hamle yaptım. Hamle yaparken bıçağı koluma, omzuma ve sağ göğsüme sapladı. Polis arkadaşım da aracı durdurarak, içeriden o da müdahale etti." dedi.

Ameliyat olduğunu ve tedavisinin sürdüğünü ifade eden Çelik, kolunda duyu kaybı olduğunu kaydetti.

Polis Haydar Değerli de müdahale ederken elinden yaralandığını, sanıktan şikayetçi olduğunu vurguladı.

Sanık avukatı, ekleyecek bir hususunun olmadığını dile getirdi.

Mahkeme heyeti, polis memuru Çelik'in adli tıpa sevk edilerek rapor istenmesi ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Heyet, duruşmanın 31 Mart'a ertelenmesini kararlaştırdı.

- Olay

Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi 3. sınıf öğrencisi Ceren Özdemir, 3 Aralık 2019'da Altınordu ilçesi Zaferi Milli Mahallesi'ndeki evinin bulunduğu binaya girerken bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybetmiş, katil zanlısı olarak gözaltına alınan Özgür Arduç tutuklanmıştı.

Ordu Cumhuriyet Başsavcılığınca Arduç hakkında Özdemir'i öldürmesi sebebiyle "canavarca hisle kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle, polis memurlarını bıçakla yaralaması nedeniyle de "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürmeye teşebbüs" suçundan iki kez cezalandırılması istemiyle Ordu 1. Ağır Ceza Mahkemesinde iki kamu davası açılmıştı.

İddianamelerde, şüpheli hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 62. maddesi uyarınca ceza indirimi yapılmaması talebinde de bulunulmuştu.

Arduç'a, Ordu 1. Ağır Ceza Mahkemesince, Ceren Özdemir'in öldürülmesine ilişkin davanın 20 Ocak'ta görülen ikinci duruşmasında "canavarca hisle kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmişti.