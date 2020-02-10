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Bingöl Üniversitesi Rektörlüğü için başvuru alınacak

YÖK, Bingöl Üniversitesi rektör adaylığı için başvuru ilanı duyurusu yayımladı
 10 Şubat 2020 12:03
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Bingöl Üniversitesi Rektörlüğü için başvuru alınacak

YÖK'ün konuya ilişkin açıklaması:

Bingöl Üniversitesi için Rektör Adaylığı Başvuru İlanı

1. 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile değişik 13. maddesinin (a) fıkrası ve 3 sayılı "Üst Kademe Kamu Yöneticileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Atama Usüllerine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi" hükümleri ve "Rektör Adayı Olmak İsteyenlerin Başvurusuna İlişkin Usul ve Esaslar" uyarınca Bingöl Üniversitesine rektör ataması yapılacaktır.

2. Yukarıda zikredilen Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinde rektör adayları için belirlenmiş olan şartları taşıyan adaylar aşağıdaki belgelerle 10/02/2019 tarihinden 21/02/2019 Cuma günü mesai saati bitimine kadar Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına başvuruda bulunabilirler.

a) Başvuru dilekçesi
b) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
c) Ekte sunulan formatta Rektör Adayı Bilgi Formu
d) Profesör olarak çalışmış veya çalışıyor olduğuna dair belge
e) Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde bulunan; "Kamuda ve/veya sosyal güvenlik kurumlarına tabi olmak kaydıyla uluslararası kuruluşlar ile özel sektörde veya serbest olarak en az beş yıl çalışmış olmak" şartını sağladığını gösterir belge
f) Bulunduğunuz veya son görev yaptığınız Üniversite/Kurumdan alınan disiplin kaydını da gösteren hizmet döküm belgesi.

Başvurular bizzat veya posta ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına yapılabileceği gibi, " rektoraday@yok.gov.tr" adresine elektronik posta yoluyla da yapılabilir.?
Not: Mevzuata uygun olarak yapılmış olan tüm rektör adaylık başvuruları, Rektör adaylarının soyadlarına göre alfabetik olarak hazırlanarak Cumhurbaşkanlığı makamına gönderilmektedir.?

Memurlar.Net
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