Yarın iki ilimizde kar nedeniyle okullar tatil edildi

Bitlis'te olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, olumsuz hava şartları ve yoğun kar nedeniyle il ve ilçe merkezleri ile bağlı tüm köylerdeki okullarda 11 Şubat Salı günü eğitime ara verildiği bildirildi.

Açıklamada, engelli ve hamile kamu personelinin de idari izinli sayılacağı belirtildi.

Öte yandan Tatvan-Ahlat kara yolunda yoğun tipi olduğu, bu güzergahı kullanmak isteyen sürücülerin beklemede kalmaları veya hava şartlarını göz önünde bulundurarak yola çıkmaları gerektiği kaydedilen açıklamada, Tatvan-Van kara yolunun açık olduğu sürücülerin bu istikameti kullanabileceği bildirildi.

Van'da okullar tatil edildi

Van'da olumsuz hava şartları nedeniyle okullar yarın için tatil edildi.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, "Devam eden yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 11.02.2020 Salı günü de ilimiz genelinde ilk ve orta dereceli eğitim öğretim, halk eğitim, özel eğitim, rehberlik araştırma ve rehabilitasyon merkezlerine 1 gün süre ile ara verilmiştir. Ayrıca engelli ve hamile kamu personeli idari izinli sayılacaktır" denildi.