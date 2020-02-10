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Sakarya merkezli FETÖ operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
Sakarya merkezli 2 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na yönelik soruşturma kapsamında "ByLock" kullandığı iddia edilen 1'i kadın 2 şüpheli gözaltına alındı.
|10 Şubat 2020 12:30
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Sakarya merkezli 2 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na yönelik soruşturma kapsamında "ByLock" kullandığı iddia edilen 1'i kadın 2 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, 2 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Sakarya'da, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Eskişehir'de düzenlenen operasyonlarda "ByLock" kullandığı öne sürülen 1'i kadın 2 şüpheli yakalandı.
Sakarya'da gözaltına alınan ve emniyete götürülen şüphelinin işlemlerinin devam ettiği, Eskişehir'de yakalanan zanlının kente getirileceği öğrenildi.
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