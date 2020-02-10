Çavuşoğlu'ndan İdlib görüşmeleri hakkında açıklama
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rus heyet ile İdlib görüşmeleri ile ilgili, "Bir mutabakat sağlanmadığı için toplantıya devam edilmesi kararlaştırıldı." dedi.
|10 Şubat 2020 12:36
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Mustafa Akıncı'nın sözleri ile ilgili, "Ben
böylesine dürüst olmayan bir siyasetçiyle ne Türkiye'de ne de başka bir yerde
çalışmadım. Bunları önümüzdeki günlerde de açıklayacağım" ifadelerini kullandı.
İşte Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satırbaşları;
RUS HEYETİYLE İKİNCİ TOPLANTI
Bir yol üzerinde uzlaşı olsaydı bugünkü toplantıya ihtiyaç olmazdı.
Görüşmede karşılıklı öneriler oldu. toplantı sonunda bir mutabakat sağlanmadığı için sadece öneriler paylaşıldığı için devamı konusunda teyitleşildi.
Rus heyeti Ürdün'e gitti ve bugün yeni bir toplantı yapılacak.
İdlib'de bir an önce ateşkese riayet edilmelidir. Rejimin saldırganlığına engel olmak gerekiyor.
Bakalım bugünkü toplantılar neticesinde bir mutabakat olacak mı. Bir netice çıkmasa daha üst seviyelere çıkabilir gerekirse iki lider de bir araya gelebilir.
MUSTAFA AKINCI'NIN SÖZLERİ
Biz seçim zamanları batıdan alışıktık Türkiye'nin malzeme yapılmasına. Hiçbir Kıbrıs Türk'ü bir gün Kıbrıs cumhurbaşkanının Türkiye'yi malzeme yapacağını düşünmezdi. Ama bakıyoruz seçim zamanı sayın Akıncı Türkiye'yi malzeme yapıyor.
Biz Kıbrıs Türk halkının siyasi eşitliği olmazsa olmaz diyoruz. Dönüşümlü başkanlık.
Biz Kıbrıs Türk halkının siyasi eşitliğini Rumlara karşı savunurken Hatay gibi bağlanmasına kadar gidecek kendi kendine soru sorup cevap veriyor.
Bunlar KKTC ya da Türkiye'de konu mu oldu ki?
Ben böylesine dürüst olmayan bir siyasetçiyle ne Türkiye'de ne de başka bir yerde çalışmadım. Bunları önümüzdeki günlerde de açıklayacağım.
Maalesef Kıbrıs Türk halkına böyle dürüst olmayan bir siyasetçi yakışmıyor.
Akıncı ne yapmak istiyor? Durup dururken neden Türkiye'ye saldırıyor bunları Kıbrıs Türk halkının iyi düşünmesi gerekiyor.
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