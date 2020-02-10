Tıp Fakültesi'nde rüşvet operasyonu!
|10 Şubat 2020 12:41
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İstanbul Emniyeti'ne bağlı Fatih Asayiş Büro Amirliği ekipleri Çapa Tıp Fakültesi'nde bazı doktorların rüşvet talep ettiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Çalışma kapsamında ameliyatları öne aldırma ve vaadiyle rüşvet talep eden şüphelilerden birinin Profesör Dr. M.A.B olduğu belirlendi. Yürütülen takipler sonucu M.A.B'nin hasta yakınlarına Kapalıçarşı'dan pırlanta aldırdığı belirlenince operasyon için düğmeye basıldı.
Polis ekiplerince 7 Şubat Cuma günü düzenlenen operasyonda Profesör Dr. M.A.B ve eşi D.B'nin de aralarında bulunduğu 3 kişi gözaltına alındı. Emniyette yapılan sorgulamaların ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli de tutuklandı.
Genel Cerrahi uzmanı olan Prof. M.A.B'nin mide kelepçesi alanında çalışmalar yaptığı öğrenildi.
'CZN BURAK'IN ANNESİ DE TUTUKLANDI
Tutuklanan D.B'nin "Czn Burak" ismiyle tanınan Burak Özdemir'in annesi olduğu öğrenildi.
Tugay SADAY
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