Milletvekillerine kapalı alanlarda sigara yasağı hatırlatlaması
|10 Şubat 2020 13:01
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- TBMM İdare Amiri Halil Özcan, milletvekili ve danışman odalarının bulunduğu Halkla İlişkiler Binası'nda sigara içildiği şikayetleri üzerine milletvekillerine uyarı yazısı gönderdi.
TBMM İdare Amiri, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Halil Özcan, gönderdiği yazıda, Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanun ile tütün ürünlerinin kamu hizmet binalarının kapalı alanlarında tüketilemeyeceğinin hükme bağlandığını anımsattı.
Özcan, milletvekillerinin kanunları ihdas eden TBMM'nin temsilcileri olarak, yürürlükteki kanunlara riayet etme konusunda azami hassasiyet gösterdikleri hususunun açık olduğunu belirterek, şunları kaydetti:
"Ancak son zamanlarda, milletvekili çalışma ve danışman odalarının bulunduğu Halkla İlişkiler Binası içerisindeki kapalı alanlarda sigara içildiğine ve başta bizzat milletvekillerimiz olmak üzere birçok şahsın bundan rahatsızlık duyduğuna dair yoğun şikayetler geldiğinden, Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanun'daki tütün ürünlerinin kamu hizmet binalarının kapalı alanlarında tüketilemeyeceği hükmünün hatırlatılması ihtiyacı hasıl olmuştur. TBMM binalarında kanunların açık hükümlerine aykırı uygulamaların tuhaflığı bir yana, bizzat bir kısım milletvekillerimizin bu durumdan şikayetçi olmasının oluşturacağı nahoş durumu dikkatlerinize sunmak isterim."
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