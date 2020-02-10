Google Maps'i takip etti, donmuş nehre düştü
|10 Şubat 2020 13:08
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Gelişen teknoloji hayatımızın her alanına dokunuyor ve alışkanlıklarımızı değiştiriyor. Örneğin artık yol tarifi almak için çevredeki insanlara soru sormak yerine akıllı cihazlarımız ile iletişime geçiyoruz.
ABD'nin Minnesota eyaletinde yaşayan bir kişi bu işlemi yaparken talihsiz bir kaza geçirdi.
İngiliz Independent gazetesinin CBS News'e dayandırdığı haberine göre, bir kullanıcı Google'ın harita uygulaması Google Maps'in yol tarifini takip etmek isterken donmuş nehre düştü.
Aynı habere göre, kullanıcı uygulamanın belirlediği güzergahı takip etti ve donmuş Mississippi Nehri'ni yürüyerek geçmeye çalışırken buzlu alanı aşamadı.
İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan adam, Google Haritalar uygulamasının kendisine nehrin karşısına donmuş buzulların üzerinden geçmesini söylediğini iddia etti.
Ancak yetkililer uygulamanın bölgedeki köprüyü gösterdiğini, kullanıcının ise komutları yanlış anlamış olabileceği ihtimalinin güçlü olduğunu belirtti.
Tedavi altına alınan kişinin hafif derecede hipotermi yaşadığı kaydedildi.
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