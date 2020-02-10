Bakanlıktan, Marmaray'daki zamma ilişkin açıklama
|10 Şubat 2020 13:29
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Marmaray'da ulaşım hizmetlerine yapılan yüzde 35 oranındaki zammın, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın yönettiği Ulaşım Koordinasyon Merkezinin (UKOME) kararıyla belediye tarafından uygulandığını bildirdi.
UKOME kararıyla zam
Bakanlık, Marmaray hizmetlerine yönelik söz konusu zamma ilişkin haberler üzerine yazılı açıklama yaptı.
İstanbul'da, şehir içi toplu ulaşım ücret tarifelerinin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın başkanlığında toplanan UKOME kararları doğrultusunda yürütüldüğü ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
Yüzde 35 oranında zam kararı!
"İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığındaki UKOME tarafından bugün itibariyle geçerli olmak üzere İstanbul'da tüm şehir içi toplu ulaşım hizmetlerine yüzde 35 oranında zam kararı alınmıştır. Söz konusu karar çerçevesinde ortak kart kullanılan İETT otobüsleri, metro hatları, tramvaylar ve Marmaray'da yüzde 35 oranındaki zam, belediye tarafından uygulanmıştır. Görüldüğü üzere, Marmaray'da ulaşım hizmetlerine yapılan yüzde 35 oranındaki zam, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın yönettiği UKOME kararıyla belediye tarafından uygulanmaktadır."
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