1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İBB'nin ulaşım zammına doğaçlama türkülü tepki

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) toplu ulaşım araçlarında aldığı yüzde 35 oranındaki zam kararına bir vatandaş, doğaçlama olarak söylediği "İstanbul'a kar geldi, ulaşıma zam geldi" türküsü ile tepki gösterdi
 10 Şubat 2020 14:14
Yazdır
İBB'nin ulaşım zammına doğaçlama türkülü tepki

İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 35 zam kararı alındı. Bugünden itibaren uygulamaya konulacak yeni tarifede, tam elektronik bilet 3,50 lira, öğrenci bileti 1,75 lira, tam Mavi Kart 275 lira, öğrenci Mavi Kartı ise 50 lira olarak belirlendi. İBB tarafından alınan zam kararına saz aşığı bir vatandaş tepki gösterdi.

Eline çalgı aletini alan vatandaş, "İstanbul'a kar geldi, ulaşıma zam geldi. Her şey güzel oldu mu, akbiller doldu mu? Akbile zam gelince gül yüzler soldu mu? Biraz itiraf edelim millete gına deldi" sözleri ile tepki gösterdi. Saz aşığı bir vatandaş tarafından doğaçlama olarak söylenen sözlerin yer aldığı video sosyal medyada yüzlerce kullanıcı tarafından izlenerek paylaşıldı.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Opera sanatçısı Burak Bilgili bozacıya eşlik etti
10 Şubat 2020 14:17		 AFAD, Elazığ ve Malatya'da 18 bin 663 depremzedeyle destek görüşmesi yaptı
10 Şubat 2020 11:41
İstanbul Taksim Camii inşaatında sona yaklaşıldı
10 Şubat 2020 11:25		 Doğu'daki 4 ilde 1044 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor
10 Şubat 2020 10:23
Türk dizilerine fetvalı yasak
10 Şubat 2020 09:06		 Kolon kesene 15 yıl hapis
10 Şubat 2020 08:22
Oscar kazananlar belli oldu
10 Şubat 2020 07:41		 Hala köyü bırakıp kente göçüyoruz
10 Şubat 2020 07:10
Meteoroloji'den buzlanma ve don uyarısı - Haritalı
10 Şubat 2020 06:30		 Türkiye ve Dünya'da en çok hangi soyad kullanılıyor?
09 Şubat 2020 22:37
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
15:29 - İdlib'de 5 asker şehit oldu15:28 - Özhaseki'nin yaralandığı kazada otomobil sürücüsüne adli kontrol15:23 - İstanbul'da ulaşım zammı 11'e karşı 10 oyla alındı15:10 - Bakan Pakdemirli: Nohut ve mercimek üretimi rekor seviyelere çıktı15:01 - Uludağ'daki tuvalet cinayetinde, jandarma görevlileri tanıklık yapacak14:51 - Sosyal medya paylaşımı için caddelerde mumya gibi gezdiler14:46 - Türk vatandaşı olan Shane Larkin, ismini değiştirmeyecek14:40 - TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: Daha çok girişimci çıkartmamız lazım14:31 - Erdoğan'dan sosyal medya ve internet uyarısı14:24 - AK Parti'den Yalova Belediyesindeki olayla ilgili ilk yorum
14:18 - İntihar eden arkeoloğun çalıştığı müzede sayım sürüyor14:17 - Opera sanatçısı Burak Bilgili bozacıya eşlik etti14:14 - İBB'nin ulaşım zammına doğaçlama türkülü tepki14:09 - İstanbul'da Süper Ay böyle görüntülendi14:03 - Mersin'de koronavirüs paniği!14:00 - TCDD'de, 190 gündür bekletiyor13:57 - -4 derecede dalış yapıp kayıp üniversite öğrencisini aradılar13:54 - Czn Burak'tan iddilarla ilgili açıklama
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Korona Virüsten dolayı bir tedirginlik yaşıyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Her öğrenciye 3 GB internet geliyor
Kadir Şeker olayında şahitler ne dedi?
Tıp Fakültesi'nde rüşvet operasyonu!
Sayıştay, 10 memurun ismini Resmi Gazetede yayımladı
Zabıtaya kızıp bütün simitleri satın aldı
18.5 milyon öğrenciye ücretsiz yemek geliyor
Sosyal medyada gündem olan kare
Rıdvan Dilmen: Ali Koç Berat Albayrak'tan ricada bulundu bir saat sonra halletti
Tüm bankaların EFT ücretlerine üst sınır getirildi
'Ayağa kalkmadın' dayağına istenen ceza belli oldu
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
08.02.2020 fenerbahce vs alanyaspor maçı 2
Reyno fenomeni 1
şeyma yıldız 3
yazamamak 2
fenerbahce'nin ligden çekilmesi 12
çikolata 1
fener ağlama 1
arsız güçlü olunca haklı suçlu olurmuş 1
doktorun yazdığı ilaçları eczanede öğrenmek 1
Gran Torino 2
SON İLANLAR
Emniyet Genel Müd. 9 Aşçı Alacak
Emniyet Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Pilot Alım İlanı
Isparta Aksu SYDV Personel Alım İlanı
Karakapı Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu İşçi Alım İlanı
Abdullah Gül Üniversitesi İşçi Alım İlanı
Uludağ Üniversitesi 28 İşçi Alacak
Kayseri İl Sağlık Müd. İşçi Alım İlanı
DSİ 19. Böl. Müd. Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Aksaray Üniversitesi 30 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alım İlanı
Sincan Simya Kurs Merkezi Matematik Öğretmeni Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam