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İlk kez bir bakan bürokratlarına hediye gönderdi

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk bakanlıktaki çalışma arkadaşlarına hediye gönderdi
 10 Şubat 2020 13:49
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İlk kez bir bakan bürokratlarına hediye gönderdi

Milli Eğitim Bakanlığındaki bürokratlar bugün güne anlamlı bir başlangıç yaptı.

Bakan Ziya Selçuk, 3 bakan yardımcısı, 16 genel müdür ve 2 bağımsız daire başkanına, çalışmalarındaki başarıdan dolayı küçük bir hediye gönderdi.

Sabah masalarında bu hediyelerle karşılaşan bürokratlar şaşkınlık yaşadı.

Kamu yönetiminde ilk kez bir bakan, çalışma arkadaşı bürokratlarına hediye gönderdi.
Memurlar.Net
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