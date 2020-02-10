İlk kez bir bakan bürokratlarına hediye gönderdi
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk bakanlıktaki çalışma arkadaşlarına hediye gönderdi
|10 Şubat 2020 13:49
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Milli Eğitim Bakanlığındaki bürokratlar bugün güne anlamlı bir başlangıç yaptı.
Bakan Ziya Selçuk, 3 bakan yardımcısı, 16 genel müdür ve 2 bağımsız daire başkanına, çalışmalarındaki başarıdan dolayı küçük bir hediye gönderdi.
Sabah masalarında bu hediyelerle karşılaşan bürokratlar şaşkınlık yaşadı.
Kamu yönetiminde ilk kez bir bakan, çalışma arkadaşı bürokratlarına hediye gönderdi.
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