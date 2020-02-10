Czn Burak'tan iddilarla ilgili açıklama

CZN Burak olarak bilinen sosyal medyada fenomen olan Burak Özdemir'in Çapa Tıp Faköltesi'nde çalışan annesinin hastalardan rüşvet aldığına dair iddialara ilişkin açıklamada bulundu.



Burak Özdemir'in kendisiyle ilgili yer alan haberlerle ilgili yaptığı açıklama şu şekilde:

"Anne gibi kutsal ve hassas bir konuda bile canımı yakarak üzerimden prim yapmaya çalışan bütün basın yayın organlarını kınıyorum.Ev hanımı olan annemi bile kullanarak bütün bu karalama haberlerini yapanlara karşı bütün hukuki haklarımı savunacağımı belirtmek isterim.

Hayatım boyunca hiç kimsenin hakkını yemedim.Kendimi bildim bileli sadece okudum çalıştım kimseye bir yanlışım olmadı.Ancak annem üzerinden bile karalama yapmaya çalışan insanların ben ne amaçla yaptığını çok iyi biliyorum.Bütün sevenlerimizin destekleri için çok teşekkür ederim."