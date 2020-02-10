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İstanbul'da Süper Ay böyle görüntülendi

İstanbul'da görülen Süper Ay, mest etti. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ile birlikte kartpostallık görüntülere sahne olan Süper Ay, vatandaşlar tarafından da ilgiyle izlendi
 10 Şubat 2020 14:09
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İstanbul'da Süper Ay böyle görüntülendi

İstanbul'da görülen Süper Ay, mest etti. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ile birlikte kartpostallık görüntülere sahne olan Süper Ay, vatandaşlar tarafından da ilgiyle izlendi.

Dünya'ya en yakın konuma gelen Ay seyrine doyulmaz bir manzara oluşturdu. Havanın bulutlu olmaması nedeniyle net bir şekilde görülen Süper Ay, vatandaşları adeta mest etti. Boğazda gezintiye çıkan vatandaşlar Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün manzarası ile birleşen Süper Ay'ın keyfini yaşadı. Birçok vatandaş fotoğraf makineleriyle o anları görüntüledi.

Süper Ay nedir?

Süper Ay, Ay'ın eliptik yörüngesinde Dünya'ya en yakın olarak geldiği ana verilen addır.
İhlas Haber Ajansı
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