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Erdoğan'dan sosyal medya ve internet uyarısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İnsanların taciz edildiği, dolandırıldığı, onurlarının kırıldığı, lince tabi tutulduğu ve her türlü hakkının ihlal edildiği böyle bir sanal dünyaya asla teslim olmayacağız. Önce gençler sonra diğer herkese yayılan teknoloji bağımlılığı gözardı edilemez
 10 Şubat 2020 14:31
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Erdoğan'dan sosyal medya ve internet uyarısı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi Açılış Töreni'nde konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

''Bu açılışla ülkemizin her türlü siber saldırıya karşı çok daha hazırlıklı hale geldiğine inanıyorum. Bilgi ve teknoloji dünyada en hızlı büyüyen sektördür. Bilgi ve teknoloji sektöründe ülkemizde yapılan yatırım 100 milyar dolara yaklaştı. Tüm mobil operatörleri yerli baz istasyonumuzu kullanmaya davet ediyoruz.

''YERLİ 5G TEKNOLOJİSİ ALTYAPISINI KURMADAN 5G'YE GEÇEMEYİZ''

5G akıllı şehirler, hastaneler gibi nice alanın temel altyapısını oluşturacaktır. Yerli 5G teknolojisi altyapısını kurmadan 5G'ye geçemeyiz.

''GÜNÜMÜZDE VERİ EN AZ PETROL KADAR ÖNEMLİ HALE GELDİ''

Türkiye son dönemde siber saldırılar en çok hedef olan ülkelerin başında geliyor. 2016'da 9 bini bulmayan ülkemize yöneli siber saldırı sayısı geçtiğimiz sene 136 bini aşmıştır. Sınırlarımızın güvenliği ne kadar önemliyse elektronik sistemlerimizin ve buralarda saklanan verilerin güvenliği de o derece önemlidir. Günümüzde veri en az petrol kadar önemli hale geldi. Türkiye'nin verisi Türkiye'de kalmalı anlayışı ile başlattığımız çalışmalarda henüz istediğimiz yere gelemediğimiz bir gerçektir.

''4 BİN UZMANLA SİBER GÜVENLİĞİ FAALİYETLERİ YÜRÜTÜLÜYOR''

Şu anda 1300 kurumumuzda yaklaşık 4 bin uzmanla siber güvenliği faaliyetleri yürütülüyor. Siber savunmada yapay zeka teknikleri giderek önem kazanıyor.''

Türkiye olarak uzayda 3 haberleşme uydumuz görev yapıyor. Bu uydular 118 ülkede hizmet veriyor.

"MODERN KÖLELERE DÖNÜŞEN YIĞINLARLA KARŞI KARŞIYAYIZ"

İnternetin sorunlu değil, sorumlu kullanımı giderek daha çok önemli hale gelmeye başladı. Teknoloji bağımlılığı bu tehditlerden sadece biridir. Günümüzde teknoloji bağımlılığı sebebiyle adeta 'modern köleler'e dönüşen yığınlarla karşı karşıyayız.

İnsanların taciz edildiği, dolandırıldığı, onurlarının kırıldığı, lince tabi tutulduğu ve her türlü hakkının ihlal edildiği böyle bir sanal dünyaya asla teslim olmayacağız.

Ülkemizi yalan haberinin, iftiranın, provokasyonların adeta çığ gibi büyüdüğü bu kabus ikliminden çıkarmakta kararlıyız. Ancak, aradan geçen bu zaman rağmen henüz işe yarar bir altyapı oluşturamadığımız için üzgünüz. İçişleir ve Adalet Bakanlığı bı konuda çalışıyor. İnternnetteki kirliliğinin en önemli sebeplerinden biri ülkemizde içerik yönetiminin kopyala- yapıştır metoduna dayalı olmasıdır.

Halbuki bizde gerçekten parlak, cevval gençler var. Türkiye 2023 hedeflerinde bu alanda iyi bir yere getirme hedefimiz vardır. Kabiliyetli gençlerimiz var. İnternetin imkanlarını kullanarak doğru ve faydalı içerik üretmelerini istiyoruz.

Ülkemizi siber güvenlikte dünya çapında bir marka haline dönüştüreceğiz.Türkiye'nin maziden atiye kurduğu köprüde dijital dünya çok önemli bir hale gelmiştir. Miletimiz tarih boyunca bilim ve teknolojideki birimi çok iyi bir şekilde değerklendirmiştir. Bilgi ve İletişim teknolojilerindeki her türlü gelişmelere ayak uyduracağız. Bu duygularla açılışını yaptığımız Ulusal Siber Olaylata Müdahale Merkezi'nin ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Sizlere sevgi ve saygılarımı yolluyorum.

Memurlar.Net
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