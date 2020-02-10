1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Türk vatandaşı olan Shane Larkin, ismini değiştirmeyecek

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı için yaptığı başvuru onaylanan ABD'li basketbolcu Shane Larkin, ismini değiştirmeyeceğini duyurdu.
 10 Şubat 2020 14:46
Yazdır
Türk vatandaşı olan Shane Larkin, ismini değiştirmeyecek

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı için yaptığı başvuru onaylanan ABD'li basketbolcu Shane Larkin, ismini değiştirmeyeceğini duyurdu.

Anadolu Efes forması giyen 27 yaşındaki Larkin'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Adımı değiştirdiğim yönündeki tüm haberler yanlış. Türk vatandaşlığında da ismimi kullanmaya devam edeceğim." ifadeleri yer aldı.

Türkiye Basketbol Federasyonu, geçen hafta, Larkin'in ABD vatandaşlığının yanı sıra Türk vatandaşlığını aldığını ve A Milli Basketbol Takımı'nın formasını giyme hakkını elde ettiğini açıklamıştı.

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Rıdvan Dilmen: Ali Koç Berat Albayrak'tan ricada bulundu bir saat sonra halletti
10 Şubat 2020 10:42		 Mircea Lucescu Beşiktaş için İstanbul'a geliyor
10 Şubat 2020 09:30
Galatasaray'dan Kasımpaşa'ya 3'lü tarife!
09 Şubat 2020 20:40		 BJK Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin dirseği kırıldı
09 Şubat 2020 20:11
Aykut Kocaman gözyaşlarını tutamadı!
09 Şubat 2020 19:00		 Centilmen futbolcu ödülünü Mehmetçik Vakfına bağışladı
09 Şubat 2020 16:11
Konyaspor'da Aykut Kocaman dönemi sona erdi
09 Şubat 2020 13:03		 Kadıköy'de 4 penaltı, 2 gol!
08 Şubat 2020 22:08
Beşiktaş, Sergen Yalçın yönetiminde yine kazandı
08 Şubat 2020 19:40		 Fenerbahçe'nin borcu açıklandı
08 Şubat 2020 19:03
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
15:29 - İdlib'de 5 asker şehit oldu15:28 - Özhaseki'nin yaralandığı kazada otomobil sürücüsüne adli kontrol15:23 - İstanbul'da ulaşım zammı 11'e karşı 10 oyla alındı15:10 - Bakan Pakdemirli: Nohut ve mercimek üretimi rekor seviyelere çıktı15:01 - Uludağ'daki tuvalet cinayetinde, jandarma görevlileri tanıklık yapacak14:51 - Sosyal medya paylaşımı için caddelerde mumya gibi gezdiler14:46 - Türk vatandaşı olan Shane Larkin, ismini değiştirmeyecek14:40 - TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: Daha çok girişimci çıkartmamız lazım14:31 - Erdoğan'dan sosyal medya ve internet uyarısı14:24 - AK Parti'den Yalova Belediyesindeki olayla ilgili ilk yorum
14:18 - İntihar eden arkeoloğun çalıştığı müzede sayım sürüyor14:17 - Opera sanatçısı Burak Bilgili bozacıya eşlik etti14:14 - İBB'nin ulaşım zammına doğaçlama türkülü tepki14:09 - İstanbul'da Süper Ay böyle görüntülendi14:03 - Mersin'de koronavirüs paniği!14:00 - TCDD'de, 190 gündür bekletiyor13:57 - -4 derecede dalış yapıp kayıp üniversite öğrencisini aradılar13:54 - Czn Burak'tan iddilarla ilgili açıklama
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Korona Virüsten dolayı bir tedirginlik yaşıyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Her öğrenciye 3 GB internet geliyor
Kadir Şeker olayında şahitler ne dedi?
Tıp Fakültesi'nde rüşvet operasyonu!
Sayıştay, 10 memurun ismini Resmi Gazetede yayımladı
Zabıtaya kızıp bütün simitleri satın aldı
18.5 milyon öğrenciye ücretsiz yemek geliyor
Sosyal medyada gündem olan kare
Rıdvan Dilmen: Ali Koç Berat Albayrak'tan ricada bulundu bir saat sonra halletti
Tüm bankaların EFT ücretlerine üst sınır getirildi
'Ayağa kalkmadın' dayağına istenen ceza belli oldu
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
duygusal bağımlılık 1
kalp sözü 2
Damat istifa 3
the invention of lying 2
messiah 2
şeyma yıldız 3
Uzun aradan sonra ilk arayanın vefalı kişi oluvermesi 1
Gran Torino 2
galatasaray'ın alenen şampiyon yapılması 1
Herkes üniversiteli olmak zorunda degil 4
SON İLANLAR
Emniyet Genel Müd. 9 Aşçı Alacak
Emniyet Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Pilot Alım İlanı
Isparta Aksu SYDV Personel Alım İlanı
Karakapı Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu İşçi Alım İlanı
Abdullah Gül Üniversitesi İşçi Alım İlanı
Uludağ Üniversitesi 28 İşçi Alacak
Kayseri İl Sağlık Müd. İşçi Alım İlanı
DSİ 19. Böl. Müd. Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Aksaray Üniversitesi 30 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alım İlanı
Sincan Simya Kurs Merkezi Matematik Öğretmeni Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam