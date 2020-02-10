Özhaseki'nin yaralandığı kazada otomobil sürücüsüne adli kontrol
|10 Şubat 2020 15:28
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Antalya'da AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, AK Parti Samsun Milletvekili ve eski Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz ile eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'in yaralandığı kazaya neden olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan otomobil sürücüsü, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Serik ilçesinde Özhaseki ve beraberindekilerin bulunduğu minibüse çarpan otomobilin kadın sürücüsü B.Y. polis ekiplerince gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen sürücü, "taksirle birden fazla kişinin yaralanmasına neden olmak" suçlamasıyla çıkartıldığı sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla salıverildi.
Devlet Su İşleri mevkisinde dün akşam meydana gelen kazada Özhaseki, eşi Neşe Özhaseki, Yılmaz, eşi Semiha Yılmaz ile Türel yaralanmıştı.
Serik Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar, Akdeniz Üniversitesi Hastanesine sevk edilmişti.Kazada, Özhaseki'nin burnu kırıldı
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