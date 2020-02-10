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'İlk yerli haberleşme uydusu Türksat 6A'nın tasarımı tamamlandı'

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan: Uzay Sistemleri Entegrasyon ve Test (USET) Merkezi'nde üretimi devam eden ilk yerli haberleşme uydumuz Türksat 6A'nın da kritik tasarım gözden geçirme fazını tamamlamış bulunuyoruz. Şu an, mühendislik modeli entegrasyon faaliyetlerine devam ediyoruz.
 10 Şubat 2020 15:35
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'İlk yerli haberleşme uydusu Türksat 6A'nın tasarımı tamamlandı'

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, modern çağda, ülkelerin gelişmişlik seviyelerini belirleyen unsurların başında elektronik haberleşme altyapılarının geldiğini belirterek, "Elektronik haberleşme altyapı kurulumlarının kolaylaştırılması, makinalar arası iletişimin yaygınlaştırılması, veri merkezlerinin desteklenmesi, sektörde yerli ve milli üretimin desteklenmesi gibi konular, ağırlık verdiğimiz çalışma alanlarından." dedi.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM) Açılış Töreni ve Güvenli İnternet Günü etkinliği, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla BTK'de gerçekleştirildi.

Bakan Turhan, buradaki konuşmasında elektronik haberleşme sektöründe düzenleme ve denetleme yapmak üzere kurulan BTK'nin, internet, siber güvenlik, posta hizmetleri gibi alanlarda da hizmet vermeye başladığını söyledi.

Kurumun, ülke ekonomisini üzerinde taşıyan bilgi teknolojileri sektörüne yön verdiğini dile getiren Turhan, "BTK, bilgi teknolojilerindeki küresel ilerlemelere paralel olarak, çalışmalarını her geçen gün çeşitlendirmekte, yeni projelerle dinamik yapısını güçlendirmektedir. USOM'un, Milli Monitör Merkezi ve BTK Veri Merkezi de bunlar arasında yer almakta." diye konuştu.

Açılışın, Güvenli İnternet Günü'nde yapılmasının önemini de vurgulayan Turhan, şunları kaydetti:

"Modern çağda, ülkelerin gelişmişlik seviyelerini belirleyen unsurların başında elektronik haberleşme altyapıları geliyor. Daha yapacak çok işimizin, katedecek çok yolumuzun olduğunun bilincindeyiz. Bu amaçla da yoğun çaba sarf ediyoruz. Ulusal Genişbant Stratejisi ve Eylem Planı, bu doğrultudaki yol haritamızı oluşturuyor. Elektronik haberleşme altyapı kurulumlarının kolaylaştırılması, makinalar arası iletişimin yaygınlaştırılması, veri merkezlerinin desteklenmesi, sektörde yerli ve milli üretimin desteklenmesi gibi konular, ağırlık verdiğimiz çalışma alanlarından."

Turhan, 2023'te, her haneye en az 100 megabit/saniye hızda genişbant hizmetini ulaştırmayı hedeflediklerini ifade ederek, sabit ve mobil haberleşme altyapısını tesis ederken temel önceliklerinin yerli ve milli ürünlerin şebekelerde kullanılması ve vatandaşların makul fiyatlarla bu hizmetlere güvenli erişimi olduğunu söyledi.

- "Türksat 6A'nın kritik tasarım gözden geçirme fazı tamamlandı"

En ücra bölgelerdeki köylerin bile elektronik haberleşme altyapısından mahrum kalmaması için tüm imkanları seferber ettiklerini anlatan Turhan, şu ifadeleri kullandı:

"3 uydumuzla haberleşme faaliyetlerini yürütüyoruz, bu sayede 118 ülkeden 3 milyar kişiye yayıncılık hizmeti ulaştırıyoruz. Üretimi devam eden yeni uydularımız Türksat 5A ve 5B ile kapsama alanımızı ve kapasitemizi daha da genişletirken, uydularımızı da yedeklemiş olacağız. Uzay Sistemleri Entegrasyon ve Test (USET) Merkezi'nde üretimi devam eden ilk yerli haberleşme uydumuz Türksat 6A'nın da kritik tasarım gözden geçirme fazını tamamlamış bulunuyoruz. Şu an, mühendislik modeli entegrasyon faaliyetlerine devam ediyoruz."

Turhan, Türksat 6A bittiğinde, Türkiye'nin haberleşme uydusu üretebilen 10 ülkeden biri olacağını kaydederek, haberleşme uydusunun 2022'de uzayda hizmete başlamasını hedeflediklerini dile getirdi.

e-Devlet Kapısı üzerinden sundukları hizmetlerle bürokrasiyi azaltıp, vatandaşın yükünü almaya da devam ettiklerine dikkati çeken Turhan, "e-Devlet Kapısı'nı 45 milyonun üzerinde vatandaşımız kullanır hale geldi. e-Devlet üzerinden sunulan hizmetler, 2019'da 870 milyon defa kullanıldı." dedi.

BTK'nin, iletişim ve internet altyapısını yaygınlaştırıp geliştirirken güvenlik önlemlerine de hassasiyetle yaklaştığını belirten Turhan, kamu kurumlarının daha güvenli bir ortamda veri alış verişi yapabilecekleri KamuNet'i bu kapsamda hizmete sunduklarını söyledi.

Ulusal ve uluslararası düzeyde siber güvenlik tatbikatları gerçekleştirerek, ülkenin savunma sistemini teyakkuzda tuttuklarını anlatan Turhan, "Bu amaçla kurmuş olduğumuz siber olaylara müdahale ekiplerimiz önemli görevler yürütmekte. Siber Güvenlik Kurulumuz tüm bu çalışmaları koordine etmekte. USOM, Milli Monitör Merkezi, BTK Veri Merkezi ise bu çalışmalarımızı adeta taçlandırmakta. USOM, siber güvenliğin üssü olarak siber saldırılara geçit vermeyecek." diye konuştu.

- "4,5G'de yerlilik oranını 3 yılda 23 kat artırdık"

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan da siber güvenlik önlemleriyle ülkenin savunmasına katkıda bulunduklarını vurgulayarak, Türkiye'nin verisinin ülkede kalması için çalıştıklarını ifade etti.

Kritik sektörde insan kaynağının milli bir ruha sahip olması gerektiğinin altını çizen Sayan, "Milli Teknoloji Hamlesi doğrultusunda sektörümüzü geliştirmeye devam ediyoruz. Yerlilik ve milliliğe olan önemi 4,5G'de ortaya koyduk, 3 yıl içinde yüzde 1'ler olan yerlilik oranını 23 kat artırdık ve yüzde 23 seviyesine çıkardık. Önümüzdeki dönemde kritik her türlü ürünün yerli ve milli üretimi için çalışmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Sayan, 5G'ye de yerli ve milli imkanlarla kavuşmak için çalışmalar yaptıklarını kaydetti.

BTK Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu da USOM ve USOM'un koordinasyonunda faaliyet gösteren Siber Olaylara Müdahale Ekiplerinin (SOME), Türkiye'yi etkileyebilecek saldırılara karşı 7 gün 24 saat teyakkuzda olduğunu dile getirerek, 2023 vizyonu doğrultusunda yeni Türkiye'nin ruhuna uygun olarak yollarına devam edeceklerini bildirdi.

Konuşmaların ardında USOM'un açılışı gerçekleştirildi.
Anadolu Ajansı
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