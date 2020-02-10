Denizli'deki FETÖ operasyonunda 7 kişi yakalandı
Denizli'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 7 kişi gözaltına alındı
|10 Şubat 2020 16:07
|Yazdır
Denizli'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Denizli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında, örgüt ile irtibatlı oldukları, sosyal medya üzerinden propaganda yaptıkları ve ankesörlü telefondan arandıkları tespit edilen 7 zanlının yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Kent merkezinde düzenlenen operasyonlarda şüpheliler gözaltına alındı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Fuat Oktay'dan İdlib'deki saldırıya ilişkin açıklama
10 Şubat 2020 16:36
|Eski Askeri Yargıtay üyesi Zeybel'e 'FETÖ üyeliği'nden hapis
10 Şubat 2020 15:51
|Sınırda helikopter hareketliliği
10 Şubat 2020 15:49
|İdlib'de 5 asker şehit oldu
10 Şubat 2020 15:29
|Şırnak'ta FETÖ ve PKK operasyonunda 30 şüpheliden biri tutuklandı
10 Şubat 2020 12:15
|Ukrayna'daki FETÖ yapılanması panikte
10 Şubat 2020 11:46
|Balıkesir'de 14'ü muvazzaf 24 askere FETÖ gözaltısı
10 Şubat 2020 09:13
|FETÖ'nün dinleme kalkanı Yazıcıoğlu davası
10 Şubat 2020 07:31
|Yazı işleri müdürü adliyeyi havaya uçuracaktı
09 Şubat 2020 18:36
|FETÖ, Yazıcıoğlu soruşturmasını kullanarak Hava Korgenerali dinlemiş
09 Şubat 2020 13:02