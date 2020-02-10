1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Valilikten Çaldıran'daki donma olayı ile ilgili açıklama

Van Valiliği, Çaldıran'daki donma, Bahçesaray'daki çığ olayı ve Çatak-Pervari kara yoluna düşen çığla ilgili yapılan çalışmaları duyurdu.
 10 Şubat 2020 16:24
Yazdır
Valilikten Çaldıran'daki donma olayı ile ilgili açıklama

Van Valiliği, Çaldıran'daki donma, Bahçesaray'daki çığ olayı ve Çatak-Pervari kara yoluna düşen çığla ilgili yapılan çalışmaları duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, Çaldıran ilçesinde yasa dışı yollarla yurda girerken donarak öldüğü yönünde ihbarı alınan 13 düzensiz göçmenle ilgili sabah saatlerinde arama çalışmaları için bölgeye giden ekiplerin, yoğun kar ve tipi nedeniyle geri dönmek zorunda kaldığı belirtildi.

Ekiplerin hava şartlarının uygun olması durumunda tekrar bölgeye gönderilecekleri kaydedildi.

- Bahçesaray'daki çığ düşmesi

Van-Bahçesaray kara yolundaki çığ bölgesine gitmek üzere yola çıkan AFAD, jandarma ve UMKE ekiplerinin de yoğun kar ve tipi dolayısıyla bölgeye ulaşamadığı kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Yol güzergahında farklı bölgelere de çığ düştüğünü değerlendiriyoruz. Ekipler yarın tekrar bölgeye giderek gerekli değerlendirmeleri yaptıktan sonra, hava şartlarının uygun, yolun açık olması halinde çığ bölgesine ulaşmaya çalışacak."

- Çatak-Pervari kara yoluna düşen çığ

Açıklamada ayrıca bölgede etkili olan kar sonrası Çatak-Pervari kara yoluna 2 çığ düştüğü vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Çatak-Bahçesaray yolundaki Yapılı Mahallesi girişi ile Yukarı Narlıca Mahallesi yoluna da iki ayrı çığ düştü. Ekipler, Yapılı Mahallesi girişindeki çığı temizlerken, Yukarı Narlıca Mahallesi ile Van-Çatak kara yolundaki çığların da temizlenmesi için yoğun bir çalışma yürütülüyor."
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Marmara için uyarı: Bir anda kırılırsa 7.5'in üzerinde deprem olacak
10 Şubat 2020 17:02		 Gündemdeki İBB Genel Sekreter yardımcısı istifa etti
10 Şubat 2020 15:57
İstanbul'da ulaşım zammı 11'e karşı 10 oyla alındı
10 Şubat 2020 15:23		 Sosyal medya paylaşımı için caddelerde mumya gibi gezdiler
10 Şubat 2020 14:51
İstanbul'da Süper Ay böyle görüntülendi
10 Şubat 2020 14:09		 İstanbul'da ulaşımda yeni zamlar
10 Şubat 2020 13:11
Ölmemek için kendilerini ihbar ettiler
10 Şubat 2020 09:01		 Tokat-Sivas kara yolunda kar nedeniyle ulaşım aksıyor
09 Şubat 2020 22:43
43 ilin geçiş noktasındaki buzlanmaya karşı dikkat!
09 Şubat 2020 22:26		 Şırnak'ta yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor
09 Şubat 2020 21:33
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
17:27 - Çeyrek altın günü kaç TL'den tamamladı17:19 - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki, taburcu edildi17:09 - Doktoru jiletle yaralamıştı... Büyü yapıldığını iddia etti17:06 - Dolar 6 TL seviyesini aştı17:02 - Marmara için uyarı: Bir anda kırılırsa 7.5'in üzerinde deprem olacak16:57 - Altın fiyatları yeniden yükselişe geçti16:53 - TBMM Başkanı Şentop'tan 'İdlib saldırısı' açıklaması16:47 - Sporculara verilecek altınlar belediye personeli tarafından satıldı16:42 - Kılıçdaroğlu'ndan, İdlib şehitlerine başsağlığı mesajı16:39 - Yarın dört ilimizde kar nedeniyle okullar tatil edildi
16:36 - Fuat Oktay'dan İdlib'deki saldırıya ilişkin açıklama16:24 - Valilikten Çaldıran'daki donma olayı ile ilgili açıklama16:18 - 50 liseli birbirine girdi... Cadde trafiğe kapandı16:12 - Koronavirüsün bulaştığı kişi sayısı 40 bin 613'e çıktı16:07 - Denizli'deki FETÖ operasyonunda 7 kişi yakalandı16:05 - Başhekim ve birim müdürüne darp soruşturması15:57 - Gündemdeki İBB Genel Sekreter yardımcısı istifa etti15:54 - İletişim Başkanı Altun'dan İdlib'deki saldırı hakkında açıklama
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Korona Virüsten dolayı bir tedirginlik yaşıyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Her öğrenciye 3 GB internet geliyor
Kadir Şeker olayında şahitler ne dedi?
Tıp Fakültesi'nde rüşvet operasyonu: 3 tutuklama
İdlib'de 5 asker şehit oldu
Sayıştay, 10 memurun ismini Resmi Gazetede yayımladı
Zabıtaya kızıp bütün simitleri satın aldı
Gündemdeki İBB Genel Sekreter yardımcısı istifa etti
18.5 milyon öğrenciye ücretsiz yemek geliyor
Sosyal medyada gündem olan kare
Rıdvan Dilmen: Ali Koç Berat Albayrak'tan ricada bulundu bir saat sonra halletti
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
fener ağlama 1
kalp sözü 2
Deprem çantası 2
Okumadığı kitabı okumuş gibi yapmak 4
Futbol ciddi bir iştir,selfie çekmeye benzemez 1
Gran Torino 2
yeşim meltem şişli 2
yazamamak 4
Mutlu etmeden mutluluğu hak etmediğine inanan insanlar 1
Hatay gibi yutulmak istemiyoruz 1
SON İLANLAR
Osmaniye Yağlı Tohumlar Araş. İst. Geçici İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alım İlanı
Sincan Simya Kurs Merkezi Matematik Öğretmeni Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam