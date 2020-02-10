Valilikten Çaldıran'daki donma olayı ile ilgili açıklama
|10 Şubat 2020 16:24
|Yazdır
Van Valiliği, Çaldıran'daki donma, Bahçesaray'daki çığ olayı ve Çatak-Pervari kara yoluna düşen çığla ilgili yapılan çalışmaları duyurdu.
Valilikten yapılan açıklamada, Çaldıran ilçesinde yasa dışı yollarla yurda girerken donarak öldüğü yönünde ihbarı alınan 13 düzensiz göçmenle ilgili sabah saatlerinde arama çalışmaları için bölgeye giden ekiplerin, yoğun kar ve tipi nedeniyle geri dönmek zorunda kaldığı belirtildi.
Ekiplerin hava şartlarının uygun olması durumunda tekrar bölgeye gönderilecekleri kaydedildi.
- Bahçesaray'daki çığ düşmesi
Van-Bahçesaray kara yolundaki çığ bölgesine gitmek üzere yola çıkan AFAD, jandarma ve UMKE ekiplerinin de yoğun kar ve tipi dolayısıyla bölgeye ulaşamadığı kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Yol güzergahında farklı bölgelere de çığ düştüğünü değerlendiriyoruz. Ekipler yarın tekrar bölgeye giderek gerekli değerlendirmeleri yaptıktan sonra, hava şartlarının uygun, yolun açık olması halinde çığ bölgesine ulaşmaya çalışacak."
- Çatak-Pervari kara yoluna düşen çığ
Açıklamada ayrıca bölgede etkili olan kar sonrası Çatak-Pervari kara yoluna 2 çığ düştüğü vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Çatak-Bahçesaray yolundaki Yapılı Mahallesi girişi ile Yukarı Narlıca Mahallesi yoluna da iki ayrı çığ düştü. Ekipler, Yapılı Mahallesi girişindeki çığı temizlerken, Yukarı Narlıca Mahallesi ile Van-Çatak kara yolundaki çığların da temizlenmesi için yoğun bir çalışma yürütülüyor."
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Marmara için uyarı: Bir anda kırılırsa 7.5'in üzerinde deprem olacak
10 Şubat 2020 17:02
|Gündemdeki İBB Genel Sekreter yardımcısı istifa etti
10 Şubat 2020 15:57
|İstanbul'da ulaşım zammı 11'e karşı 10 oyla alındı
10 Şubat 2020 15:23
|Sosyal medya paylaşımı için caddelerde mumya gibi gezdiler
10 Şubat 2020 14:51
|İstanbul'da Süper Ay böyle görüntülendi
10 Şubat 2020 14:09
|İstanbul'da ulaşımda yeni zamlar
10 Şubat 2020 13:11
|Ölmemek için kendilerini ihbar ettiler
10 Şubat 2020 09:01
|Tokat-Sivas kara yolunda kar nedeniyle ulaşım aksıyor
09 Şubat 2020 22:43
|43 ilin geçiş noktasındaki buzlanmaya karşı dikkat!
09 Şubat 2020 22:26
|Şırnak'ta yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor
09 Şubat 2020 21:33