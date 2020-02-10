Kılıçdaroğlu'ndan, İdlib şehitlerine başsağlığı mesajı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İdlib'de şehit olan askerlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi
|10 Şubat 2020 16:42
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İdlib'de şehit olan askerlere Allah'tan rahmet, yaralı askerlere acil şifalar diledi.
Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından, İdlib'de rejim güçlerinin yoğun topçu atışı sonucu 5 askerin şehit olması, 5 askerin yaralanmasına ilişkin paylaşımda bulundu.
Kemal Kılıçdaroğlu, "İdlib'den gelen acı haberle yüreğimiz yandı. Şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.İdlib'de 5 asker şehit oldu Fuat Oktay'dan İdlib'deki saldırıya ilişkin açıklama İletişim Başkanı Altun'dan İdlib'deki saldırı hakkında açıklama
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