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Sporculara verilecek altınlar belediye personeli tarafından satıldı

Antalya'nın Kemer belediye Başkanı Necati Topaloğlu, belediye tarafından sporculara verilecek olan altınların bir belediye personeli tarafından alınıp satılmasına ilişkin açıklama yaptı. Topaloğlu, "Konuyla ilgili adli süreç devam ediyor. 35 tam altın belediyenin zararı var. Diğer zararlar da düzgün bir esnaf arkadaşımızın zararıdır. Her iki tarafta kendisini savunacaktır" dedi.
 10 Şubat 2020 16:47
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Sporculara verilecek altınlar belediye personeli tarafından satıldı

Antalya'nın Kemer belediye Başkanı Necati Topaloğlu, belediye tarafından sporculara verilecek olan altınların bir belediye personeli tarafından alınıp satılmasına ilişkin açıklama yaptı. Topaloğlu, "Konuyla ilgili adli süreç devam ediyor. 35 tam altın belediyenin zararı var. Diğer zararlar da düzgün bir esnaf arkadaşımızın zararıdır. Her iki tarafta kendisini savunacaktır" dedi.

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, ilçede bulunan bir kuyumcudan farklı zamanlarda belediye adına aldığı ve harcadığı savunulan birçok altın ile belediyenin ödül olarak verilmek üzere satın aldığı 35 tam altını bozdurup harcayan belediye Satın Alma Birimi'nde görevli A.Ş ile ilgili yaşananları anlattı. Kendisi ve Kemer Belediyesi hakkında yapılan eleştirilere de cevap veren Başkan Topaloğlu, "5393 sayılı belediye yasasının 14'e b maddesinde, yörede bulunan başarılı sporculara belediye meclis kararıyla ödül verilebilir diyor. Biz de, başarılı sporcu olarak dünya karate şampiyonu Müşerref Özdemir vardı. Ona 50 tam altın, Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri'nde üçüncü olan belediyemiz güreşçisi İsmail Erkal'a 5 tam altın, Muay Thai Avrupa şampiyonu Dilara Sultan Arpacı'ya 25 tam altın, dünya karate şampiyonu Müşerref Özdemir'in antrenörü Emin Akar'a da 10 altın vermek için mecliste karar aldık. Bu çocukları ödüllendirmek boynumuzun borcudur ve bu çocuklar bizim gururumuzdur" dedi.

"Kendimiz teslim ettik"

Dünya karate şampiyonu Müşerref Özdemir ile belediye güreşçisi İsmail Erkal'a, alınan altınların takdim edildiğini hatırlatan Topaloğlu, "Diğer başarılı sporculara da vereceğimiz altınları belediye personelimiz almış ve satmış. Biz de zaten resmi bir evrak yok. Elden resmi evraklar hazırlayarak kuyumcuya gitmiş ve altınları almış. Olay meydana çıkınca kendisinin ifadesini aldık ve konuyu yargıya taşıdık. İfadesinde, el yazısı ile işi kendisinin yaptığını yazarak beyan etti. Savcılığa kendimiz teslim ettik. Konuyla ilgili adli süreç devam ediyor. 35 tam altın belediyenin zararı var. Diğer zararlar da düzgün bir esnaf arkadaşımızın zararıdır. Her iki tarafta kendisini savunacaktır. Kemer halkı belediyemize güvenmeye devam etsin. Bizim kimseden çekineceğimiz hiçbir şey yok. Her zaman söylediğim bir şey var. Ben söylerim, ben ararım. Benim dışında birisi bir şey isteyemez. Benim adıma kimseye bir şey istetmem. Kuyumcu, güvenden dolayı mağdur edilmiş" diye konuştu.

Öte yandan adli işlemleri tamamlanan A.Ş'nin, 'nitelikli dolandırıcılık' suçlamasıyla tutuklandığı öğrenildi.

Topaloğlu, basın toplantısında, Kemer ile ilgili diğer sorunlar, Beldibi Mahallesi'nin imar sorunu, burslar, pazar yerleri, Çıralı'nın sorunları ve yapılması planlanan projelerle ilgili soruları da cevapladı.
İhlas Haber Ajansı
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