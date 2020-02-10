Dolar 6 TL seviyesini aştı
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, cuma günkü ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle
|10 Şubat 2020 17:06
|Yazdır
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, cuma günkü ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|CUMA
|PAZARTESİ
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|5,9940
|5,9950
|6,0170
|6,0180
|Avro
|6,5640
|6,5650
|6,5830
|6,5840
|Sterlin
|7,7280
|7,7660
|7,7590
|7,7980
|İsviçre Frangı
|6,1210
|6,1510
|6,1370
|6,1680
|ANKARA
|ABD Doları
|5,9600
|6,0200
|5,9850
|6,0450
|Avro
|6,5300
|6,6000
|6,5500
|6,6200
|Sterlin
|7,6680
|7,8190
|7,7010
|7,8450
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Çeyrek altın günü kaç TL'den tamamladı
10 Şubat 2020 17:27
|Altın fiyatları yeniden yükselişe geçti
10 Şubat 2020 16:57
|Borsa, günün ilk yarısında geriledi
10 Şubat 2020 13:19
|Çeyrek altın ne kadar?
10 Şubat 2020 12:42
|Gün ortası döviz fiyatları
10 Şubat 2020 12:01
|Gram altın 304 lira seviyelerinde
10 Şubat 2020 11:01
|Dolar 6 TL sınırında
10 Şubat 2020 10:37
|Borsa, haftaya düşüşle başladı
10 Şubat 2020 10:11
|Stratejistlere göre, 2020'de hangi yatırım aracı kazandıracak?
09 Şubat 2020 11:11
|Dolar, 6 TL seviyesini geçti
08 Şubat 2020 01:19