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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki, taburcu edildi

Kazada yaralanan AK Parti Samsun Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz ve eşi Semiha Yılmaz'ın ise yarın hastaneden ayrılacakları bildirildi
 10 Şubat 2020 17:19
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki, taburcu edildi

Antalya'nın Serik ilçesindeki trafik kazasında yaralanan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, taburcu edildi.

Özhaseki ve eşi Neşe Özhaseki, tedavi gördükleri Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nden ayrıldı. Havalimanına geçen Özhaseki çiftinin, Kayseri'ye gideceği öğrenildi.

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Bülent Aydınlı, AA muhabirine, Özhaseki çiftini, sağlık durumlarının uygun olması dolayısıyla taburcu ettiklerini söyledi.

Burun operasyonunu gerçekleştiren Prof. Dr. Ömer Özkan'ın da Özhaseki'nin kontrollerini yaptığını ve hastaneden ayrılabileceği yönünde görüş bildirdiğini aktaran Aydınlı, Özhaseki'nin sağlık durumunun iyi olduğunu kaydetti.

Aydınlı, kazada yaralanan AK Parti Samsun Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz ile eşi Semiha Yılmaz'ın ise tedavilerinin devam ettiğini ve yarın taburcu edileceklerini bildirdi.

Serik ilçesinde, dün akşam Devlet Su İşleri mevkisinde Özhaseki ve beraberindekilerin bulunduğu minibüs, aynı yönde seyreden otomobille çarpışmış, kazada Özhaseki, eşi Neşe Özhaseki, AK Parti Samsun Milletvekili ve eski Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, eşi Semiha Yılmaz ile eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel yaralanmıştı.

Serik Devlet Hastanesinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Akdeniz Üniversitesi Hastanesine sevk edilmişti. Özhaseki'nin burnunda kırıklar oluştuğu belirlenmişti.
Anadolu Ajansı
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