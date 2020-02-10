AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki, taburcu edildi
|10 Şubat 2020 17:19
|Yazdır
Antalya'nın Serik ilçesindeki trafik kazasında yaralanan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, taburcu edildi.
Özhaseki ve eşi Neşe Özhaseki, tedavi gördükleri Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nden ayrıldı. Havalimanına geçen Özhaseki çiftinin, Kayseri'ye gideceği öğrenildi.
Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Bülent Aydınlı, AA muhabirine, Özhaseki çiftini, sağlık durumlarının uygun olması dolayısıyla taburcu ettiklerini söyledi.
Burun operasyonunu gerçekleştiren Prof. Dr. Ömer Özkan'ın da Özhaseki'nin kontrollerini yaptığını ve hastaneden ayrılabileceği yönünde görüş bildirdiğini aktaran Aydınlı, Özhaseki'nin sağlık durumunun iyi olduğunu kaydetti.
Aydınlı, kazada yaralanan AK Parti Samsun Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz ile eşi Semiha Yılmaz'ın ise tedavilerinin devam ettiğini ve yarın taburcu edileceklerini bildirdi.
Serik ilçesinde, dün akşam Devlet Su İşleri mevkisinde Özhaseki ve beraberindekilerin bulunduğu minibüs, aynı yönde seyreden otomobille çarpışmış, kazada Özhaseki, eşi Neşe Özhaseki, AK Parti Samsun Milletvekili ve eski Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, eşi Semiha Yılmaz ile eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel yaralanmıştı.
Serik Devlet Hastanesinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Akdeniz Üniversitesi Hastanesine sevk edilmişti. Özhaseki'nin burnunda kırıklar oluştuğu belirlenmişti.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|İmamoğlu'nun AK Parti'li Meclis üyesine küfrettiği iddia edildi
10 Şubat 2020 18:45
|Ak Parti'li Çelik: Gözlem noktalarından çekilme söz konusu değil
10 Şubat 2020 18:23
|TBMM Başkanı Şentop'tan 'İdlib saldırısı' açıklaması
10 Şubat 2020 16:53
|Kılıçdaroğlu'ndan, İdlib şehitlerine başsağlığı mesajı
10 Şubat 2020 16:42
|İletişim Başkanı Altun'dan İdlib'deki saldırı hakkında açıklama
10 Şubat 2020 15:54
|Bakan Pakdemirli: Nohut ve mercimek üretimi rekor seviyelere çıktı
10 Şubat 2020 15:10
|Bakan Dönmez: Kimse Türkiye'ye kendi ajandasını dikte edemez
10 Şubat 2020 13:05
|Milletvekillerine kapalı alanlarda sigara yasağı hatırlatlaması
10 Şubat 2020 13:01
|'Cezalarını evde çekmesi alternatifi üzerinde duruyoruz'
10 Şubat 2020 12:12
|'İşsizler ordusu azalmamakta her geçen gün artmaktadır'
10 Şubat 2020 11:38