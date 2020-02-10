Çeyrek altın günü kaç TL'den tamamladı
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 495,00 liradan tamamladı
|10 Şubat 2020 17:27
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Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,73 artışla 304,60 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 495,00 lira, Cumhuriyet altını 2.027,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise cuma günkü kapanışa göre yüzde 0,73 yükselişle 304,60 liradan işlem gördü.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, cuma günkü ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
|CUMA
|PAZARTESİ
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|302,20
|302,40
|304,40
|304,60
|Cumhuriyet Ata Lira
|1.992,00
|2.013,00
|2.006,00
|2.027,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|276,00
|280,00
|278,00
|282,00
|Lira(Tam) Ziynet
|1.946,00
|1.966,00
|1.960,00
|1.980,00
|Yarım Ziynet
|973,00
|983,00
|980,00
|990,00
|Çeyrek Ziynet
|487,00
|492,00
|490,00
|495,00
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