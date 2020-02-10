Belediye başkan yardımcısı 'zimmet soruşturması'nda gözaltında
|10 Şubat 2020 17:31
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Yalova Belediyesinde bir çalışanın zimmetine para geçirdiği iddiasıyla ilgili soruşturma kapsamında 3 şüpheli daha gözaltına alındı.
Cumhuriyet Başsavcılığınca, Yalova Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünde çalışan R.E'nin zimmetine para geçirdiği iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri belediye binasına geldi.
Polis, Belediye Başkan Yardımcısı H.G'nin odasında inceme yaptı. Ekipler, daha sonra H.G. ile sekreteri ve şoförünü gözaltına aldı.
Şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.
- Soruşturma
Yalova Belediyesi yetkililerince 6 Şubat'ta, Mali Hizmetler Müdürlüğünde çalışan R.E'nin muhasebe kayıtlarında yapılan usulsüz işlemlerinin tespitinin ardından İl Emniyet Müdürlüğüne başvurulmuş, ardından da savcılığa suç duyurusunda bulunulmuştu.
Bu sırada kayıplara karışan R.E. Denizli'de yakalanarak Yalova'ya getirilmiş ve soruşturma kapsamında ilgisi bulunduğu tespit edilen bir müteahhit tutuklanmıştı.
R.E'nin gözaltı işlemleri sürdürülüyor.
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