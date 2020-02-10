Suriye Milli Ordusu rejim askerlerini böyle vurdu
Suriye'de TSK destekli Suriye Milli Ordusu, rejime ait birlikler ilerlerken yapılan füze atışıyla askeri araç havaya uçuruldu
|10 Şubat 2020 17:39
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İdlib'de Türk askerinin Esad rejimi tarafından hedef alınıyor olması üzerine bölgeye askeri sevkiyatlar hızlandı. Suriye Milli Ordusu, rejim birliklerine karşı saldırılarını devam ettiriyor.
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin desteklediği Suriye Milli Ordusu, rejime ait bir askeri aracı havaya uçurdu. Rejim askerleriyle dolu aracın havaya uçtuğu o an kameralara yansıdı.
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