Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan İdlib'deki saldırıya tepki
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: Bu haince saldırıya derhal karşılık verilmiş ve hedefler vurulmuştur. Şehitlerimizin kanı yerde kalmayacaktır
|10 Şubat 2020 17:44
|Yazdır
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İdlib'deki saldırıya ilişkin, "Bu haince saldırıya derhal karşılık verilmiş ve hedefler vurulmuştur. Şehitlerimizin kanı yerde kalmayacaktır." ifadesini kullandı.
Kalın, Twitter'dan, İdlib'de rejim güçlerinin yoğun topçu atışı sonucu 5 askerin şehit olması, 5 askerin yaralanmasına ilişkin paylaşımda bulundu.
Şehit olan askerlere Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır dileyen Kalın, "Hepimizin başı sağolsun. Bu haince saldırıya derhal karşılık verilmiş ve hedefler vurulmuştur. Şehitlerimizin kanı yerde kalmayacaktır." ifadesine yer verdi.İdlib'de 5 asker şehit oldu
3 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|İdlib'de yaralanan askerler, Hatay'a getirildi
10 Şubat 2020 18:29
|Fuat Oktay'dan İdlib'deki saldırıya ilişkin açıklama
10 Şubat 2020 16:36
|Denizli'deki FETÖ operasyonunda 7 kişi yakalandı
10 Şubat 2020 16:07
|Eski Askeri Yargıtay üyesi Zeybel'e 'FETÖ üyeliği'nden hapis
10 Şubat 2020 15:51
|Sınırda helikopter hareketliliği
10 Şubat 2020 15:49
|İdlib'de 5 asker şehit oldu
10 Şubat 2020 15:29
|Şırnak'ta FETÖ ve PKK operasyonunda 30 şüpheliden biri tutuklandı
10 Şubat 2020 12:15
|Ukrayna'daki FETÖ yapılanması panikte
10 Şubat 2020 11:46
|Balıkesir'de 14'ü muvazzaf 24 askere FETÖ gözaltısı
10 Şubat 2020 09:13
|FETÖ'nün dinleme kalkanı Yazıcıoğlu davası
10 Şubat 2020 07:31