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MEB'den '18.5 milyon öğrenciye ücretsiz yemek' açıklaması

Milli Eğitim Bakanlığı; ücretsiz okul yemeği uygulamasının 2020 - 2021 eğitim öğretim yılından itibaren ülke genelindeki tüm okullarda uygulanacağı yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı
 10 Şubat 2020 18:02
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MEB'den '18.5 milyon öğrenciye ücretsiz yemek' açıklaması

Milli Eğitim Bakanlığı, Bakanlık Destek Hizmetleri Genel Müdürü İsmail Çolak'ın TBMM Alt Komisyonundaki değerlendirmeleriyle ilgili basına yansıyan "18.5 Milyon Öğrenciye Ücretsiz Yemek" başlıklı haberlerle ilgili açıklama yaptı. Bakanlık açıklamasında; ücretsiz okul yemeği uygulamasının 2020 - 2021 eğitim öğretim yılından itibaren ülke genelindeki tüm okullarda uygulanacağı yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Bakanlık tarafından yapılan açıklama;

BASIN AÇIKLAMASI

Bakanlığımız Destek Hizmetleri Genel Müdürü İsmail Çolak'ın TBMM Alt Komisyonundaki değerlendirmeleriyle ilgili basına yansıyan "18.5 Milyon Öğrenciye Ücretsiz Yemek" başlıklı haberlerle ilgili aşağıdaki açıklamanın gerek duyulmuştur.

Ücretsiz okul yemeği taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencilerimize sunulmaktadır. TBMM Alt Komisyonuna uygulama sürecinin devamı konusunda bilgi veren Milli Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürü İsmail Çolak, ücretsiz okul yemeği uygulamasının kapsamının genişletilerek 'ihtiyaç sahibi öğrencilerimizin yoğun olduğu bölgelerde de uygulanması yönünde çalışmalar yapıldığını' ve bütçe imkanları doğrultusunda önümüzdeki eğitim öğretim yılına yetiştirmeyi hedeflediklerini ifade etmiştir.

Ücretsiz okul yemeği uygulamasının 2020 - 2021 eğitim öğretim yılından itibaren ülke genelindeki tüm okullarda uygulanacağı yönündeki haberler, gerçeği yansıtmamaktadır.

Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur. 18.5 milyon öğrenciye ücretsiz yemek geliyor

Memurlar.Net
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