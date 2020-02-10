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TÜBİTAK Başkanı Mandal: Önerilen 100 projenin 80'i reddediliyor

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, kurumlarına sunulan projelere ilişkin, "Bize önerilen 100 projenin 80'i reddediliyor. Yüzde 20'si başarılı. Avrupa fonlarına bakıldığı zaman bu oran ortalama yüzde 10'larda. Dünyada da yüzde 15'lerde kalıyor. Yani Türkiye bu anlamda, yüzde 20 desteklenme oranı ile Avrupa ve dünya ortalamasının üzerinde." dedi
 10 Şubat 2020 18:06
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TÜBİTAK Başkanı Mandal: Önerilen 100 projenin 80'i reddediliyor

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, kurumlarına sunulan projelere ilişkin, "Bize önerilen 100 projenin 80'i reddediliyor. Yüzde 20'si başarılı. Avrupa fonlarına bakıldığı zaman bu oran ortalama yüzde 10'larda. Dünyada da yüzde 15'lerde kalıyor. Yani Türkiye bu anlamda, yüzde 20 desteklenme oranı ile Avrupa ve dünya ortalamasının üzerinde." dedi.

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesinde (AFSÜ) gerçekleştirilen "Bilim, Teknoloji ve Yenilik Ekosisteminde Durum Değerlendirmesi TÜBİTAK Odaklı Yeni Süreçler" konferansında konuşan Mandal, üniversitelerin görevinin, bilgiyi üretmek ve transfer etmek olduğunu söyledi.

Üretilen bilginin kullanılabilir bilgiye dönüşmediği sürece bilginin faydalı olmadığını vurgulayan Mandal, şöyle konuştu:

"Bize önerilen 100 projenin 80'i reddediliyor. Yüzde 20'si başarılı. Avrupa fonlarına bakıldığı zaman bu oran ortalama yüzde 10'larda. Dünyada da yüzde 15'lerde kalıyor. Yani Türkiye bu anlamda, yüzde 20 desteklenme oranı ile Avrupa ve dünya ortalamasının üzerinde. Buna karşın, projelerin yüzde 80'i bir şekilde reddoluyor. Bunun da anlamı TÜBİTAK'ın 'yetersiz görme' noktasında olabiliyor. İnsan kaynağı olarak yapmaya çalıştığımız, dünyadaki en nitelikli insan kaynağını Türkiye'ye çekmeye çalışmak. Bununla ilgili birçok destek programı var. Uluslararası İdari Araştırmacılar Programı, alanındaki dünyada ilk yüz üniversitede yer alması gerekiyor. O üniversitedeki insanların Türkiye'ye gelmesine yönelik bir program."

Bu programın aynısının Türkiye versiyonun da şu an hazırlandığını dile getiren Mandal, bununla ilgili açıklamayı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının yapacağını aktardı.

Çin'deki koronavirüs salgınına ilişkin de konuşan Mandal, dünyadaki virüs olaylarına bakıldığında birtakım güçlüklerin yaşandığına dikkati çekerek, sağlık ve ilaç alanında Türkiye'nin önemli yol aldığını dile getirdi.

Mandal, 2018'de Afyonkarahisar'dan 6 projeyi TÜBİTAK olarak desteklediklerini de sözlerine ekledi.
Anadolu Ajansı
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