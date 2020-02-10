Gülistan'ın yeni görüntüleri ortaya çıktı
|10 Şubat 2020 18:13
|Yazdır
Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Gülistan Doku, kaldığı yurttan 5 Ocak sabahı ayrıldı. Ancak kendisinden bir daha haber alınamadı. Diyarbakır'da yaşayan ailesinin ihbarı üzerine arama çalışmaları başlatıldı. Görgü tanıklarının ifadeleri ve araştırmalar sonunda Gülistan'ın son olarak Uzunçayır Baraj Gölü üzerindeki Sarısaltuk Viyadüğü'nde görüldüğü belirlendi. Bunun üzerine arama çalışmaları Uzançayır Baraj Gölü bölgesinde yoğunlaştırıldı.
Gülistan Doku'nun bulunması için yürütülen çalışmalar, 37'nci günde de devam etti. Arama çalışmalarına, AFAD, Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesindeki su altı arama- kurtarma polisleri ile jandarma arama-kurtarma ekipleri katılıyor.
YENİ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI
Gülistan Doku'nun kaybolmadan önce çekilen görüntülerine yenisi eklendi. Yeni görüntüde, üniversiteli genç kız, kaybolmadan 1 hafta önce staj için gittiği kent merkezindeki anaokulunda, öğrencileri eğlendirmek için oyunlar sergiliyor.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Belediye başkan yardımcısı 'zimmet soruşturması'nda gözaltında
10 Şubat 2020 17:31
|Doktoru jiletle yaralamıştı... Büyü yapıldığını iddia etti
10 Şubat 2020 17:09
|Sporculara verilecek altınlar belediye personeli tarafından satıldı
10 Şubat 2020 16:47
|50 liseli birbirine girdi... Cadde trafiğe kapandı
10 Şubat 2020 16:18
|Başhekim ve birim müdürüne darp soruşturması
10 Şubat 2020 16:05
|Tıp Fakültesi'nde rüşvet operasyonu: 3 tutuklama
10 Şubat 2020 15:46
|Özhaseki'nin yaralandığı kazada otomobil sürücüsüne adli kontrol
10 Şubat 2020 15:28
|Uludağ'daki tuvalet cinayetinde, jandarma görevlileri tanıklık yapacak
10 Şubat 2020 15:01
|AK Parti'den Yalova Belediyesindeki olayla ilgili ilk yorum
10 Şubat 2020 14:24
|İntihar eden arkeoloğun çalıştığı müzede sayım sürüyor
10 Şubat 2020 14:18