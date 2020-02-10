Borsa, günü düşüşle tamamladı
|10 Şubat 2020 18:18
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,21 değer kaybıyla 118.341,52 puandan tamamladı.
BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 2.673,62 puan azalırken, toplam işlem hacmi 14,9 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 1,86, holding endeksi yüzde 3,13 azaldı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,62 ile tekstil, deri en çok gerileyen ise yüzde 5,75 ile finansal, kiralama, faktoring oldu.
Analistler, Suriye'ye ilişkin gelişmelerle birlikte borsada satış baskısının arttığını belirtti.
Yarın yurt dışında ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın konuşması ve İngiltere'de büyüme verisinin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 118.000 seviyesinin destek, 122.500'ün direnç konumunda olduğunu kaydetti.
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