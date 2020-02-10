1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Borsa, günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,21 değer kaybıyla 118.341,52 puandan tamamladı
 10 Şubat 2020 18:18
Yazdır
Borsa, günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,21 değer kaybıyla 118.341,52 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 2.673,62 puan azalırken, toplam işlem hacmi 14,9 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 1,86, holding endeksi yüzde 3,13 azaldı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,62 ile tekstil, deri en çok gerileyen ise yüzde 5,75 ile finansal, kiralama, faktoring oldu.

Analistler, Suriye'ye ilişkin gelişmelerle birlikte borsada satış baskısının arttığını belirtti.

Yarın yurt dışında ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın konuşması ve İngiltere'de büyüme verisinin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 118.000 seviyesinin destek, 122.500'ün direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Çeyrek altın günü kaç TL'den tamamladı
10 Şubat 2020 17:27		 Dolar 6 TL seviyesini aştı
10 Şubat 2020 17:06
Altın fiyatları yeniden yükselişe geçti
10 Şubat 2020 16:57		 Borsa, günün ilk yarısında geriledi
10 Şubat 2020 13:19
Çeyrek altın ne kadar?
10 Şubat 2020 12:42		 Gün ortası döviz fiyatları
10 Şubat 2020 12:01
Gram altın 304 lira seviyelerinde
10 Şubat 2020 11:01		 Dolar 6 TL sınırında
10 Şubat 2020 10:37
Borsa, haftaya düşüşle başladı
10 Şubat 2020 10:11		 Stratejistlere göre, 2020'de hangi yatırım aracı kazandıracak?
09 Şubat 2020 11:11
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
19:03 - Hakkari'de bazı alanlar 'özel güvenlik bölgesi' ilan edildi19:00 - Mal beyanında nelere dikkat edilmeli?18:58 - Kolon kesene 15 yıl hapis18:57 - Türk bilim kadınının büyük başarısı18:55 - Koronavirüsün kuluçka dönemi 24 gün sürebilir18:46 - Hala köyü bırakıp kente göçüyoruz18:45 - İmamoğlu'nun AK Parti'li Meclis üyesine küfrettiği iddia edildi18:41 - Yarın sekiz ilimizde kar nedeniyle okullar tatil edildi18:39 - Öğretmene, buz üstünde şınav çektirme soruşturması18:36 - Türk-Rus heyetler arası görüşmeler sona erdi
18:29 - İdlib'de yaralanan askerler, Hatay'a getirildi18:23 - Ak Parti'li Çelik: Gözlem noktalarından çekilme söz konusu değil18:18 - Borsa, günü düşüşle tamamladı18:13 - Gülistan'ın yeni görüntüleri ortaya çıktı18:06 - TÜBİTAK Başkanı Mandal: Önerilen 100 projenin 80'i reddediliyor18:02 - MEB'den '18.5 milyon öğrenciye ücretsiz yemek' açıklaması17:44 - Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan İdlib'deki saldırıya tepki17:39 - Suriye Milli Ordusu rejim askerlerini böyle vurdu
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Korona Virüsten dolayı bir tedirginlik yaşıyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Her öğrenciye 3 GB internet geliyor
Kadir Şeker olayında şahitler ne dedi?
Belediye başkan yardımcısı 'zimmet soruşturması'nda gözaltında
Tıp Fakültesi'nde rüşvet operasyonu: 3 tutuklama
İdlib'de 5 asker şehit oldu
Sayıştay, 10 memurun ismini Resmi Gazetede yayımladı
Zabıtaya kızıp bütün simitleri satın aldı
Gündemdeki İBB Genel Sekreter yardımcısı istifa etti
18.5 milyon öğrenciye ücretsiz yemek geliyor
Sosyal medyada gündem olan kare
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
duygusal bağımlılık 1
Herkes üniversiteli olmak zorunda degil 5
şu an çalan şarkı 3
yazamamak 4
şeyma yıldız 2
fatih terim'in akhisarlı taraftara küfretmesi 1
sarılmak 2
kilo verme yöntemleri 2
galatasaray'ın alenen şampiyon yapılması 2
forrest gump 5
SON İLANLAR
EÜAŞ14 Engelli İşçi Alacak
EÜAŞ Eski Hükümlü İşçi Alacak
Emniyet Genel Müd. 9 Aşçı Alacak
Emniyet Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Pilot Alım İlanı
Isparta Aksu SYDV Personel Alım İlanı
Karakapı Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu İşçi Alım İlanı
Abdullah Gül Üniversitesi İşçi Alım İlanı
Uludağ Üniversitesi 28 İşçi Alacak
Kayseri İl Sağlık Müd. İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alım İlanı
Sincan Simya Kurs Merkezi Matematik Öğretmeni Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam