İdlib'de yaralanan askerler, Hatay'a getirildi
Suriye'nin İdlib kentinde Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurlarına Esad rejimi tarafından gerçekleştirilen yoğun topçu atışı sonucu yaranan 5 asker, Hatay Devlet Hastanesi'ne getirildi
|10 Şubat 2020 18:29
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