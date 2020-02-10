Türk-Rus heyetler arası görüşmeler sona erdi
|10 Şubat 2020 18:36
|Yazdır
İdlib'deki duruma ilişkin Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye Özel Temsilcisi Alexander Lavrentiev ve Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin başkanlığındaki heyetler arası görüşmeler sona erdi.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, hafta sonu yaptıkları görüşmeden sonra bugün ikinci tur görüşmeler için heyetler Dışişleri Bakanlığında bir araya geldi.
Tarafların kendi pozisyonlarını ortaya koyduğu görüşmelerde, Türk heyeti, tutumunu ve beklentilerini bir kez daha kapsamlı olarak Rus tarafına aktardı.
Görüşmede, Türk tarafından Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ve Milli İstihbarat Başkanlığından bir heyet de hazır bulundu.
Önal, Lavrentiev ve Verşinin başkanlığındaki heyetler, İdlib'deki duruma ilişkin görüşmelerini sonlandırdı.
Türk-Rus heyetler arası görüşmeler, cumartesi günü iki tur halinde 3 saatlik görüşmeler zarfında yapılmıştı.
Görüşmelerde, sahada bir an önce sükunetin sağlanması ve siyasi sürecin ilerletilmesine yönelik adımlar ele alınmıştı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Koronavirüsün kuluçka dönemi 24 gün sürebilir
10 Şubat 2020 18:55
|Suriye Milli Ordusu rejim askerlerini böyle vurdu
10 Şubat 2020 17:39
|Koronavirüsün bulaştığı kişi sayısı 40 bin 613'e çıktı
10 Şubat 2020 16:12
|Türk ve Rus heyetleri İdlib için yeniden bir araya geliyor
10 Şubat 2020 13:21
|Google Maps'i takip etti, donmuş nehre düştü
10 Şubat 2020 13:08
|Koronavirüs 24 ülkede 37 bin 559 kişiye bulaştı
09 Şubat 2020 12:29
|Çin'de koronavirüs salgınından son 24 saatte 89 kişi öldü
09 Şubat 2020 08:07
|Dünya Sağlık Örgütü Çin'e sağlık ekibi gönderecek
08 Şubat 2020 22:26
|Ölen kızının 'sanal gerçeklik'teki görüntüsüyle konuştu
08 Şubat 2020 16:57
|Trump, otomobil üreticilerine açtığı soruşturmayı kapattı
08 Şubat 2020 16:48