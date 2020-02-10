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Öğretmene, buz üstünde şınav çektirme soruşturması

Van'ın Başkale ilçesinde buz üstünde öğrencilere şınav çektirme cezasıyla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı
 10 Şubat 2020 18:39
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Öğretmene, buz üstünde şınav çektirme soruşturması

Van'ın Başkale ilçesinde buz üstünde öğrencilere şınav çektirme cezasıyla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında Van'ın Başkale ilçesi Albayrak Ortaokulunda beden eğitimi öğretmeni olarak görev yapan öğretmenin öğrencilere buz üstünde şınav çekme cezası verdiğine dair görüntüler yayımlandığı belirtildi. Açıklamada, "Anılan haberde yer alan görüntülerin 27.12.2017 tarihine ait olduğu tespit edilmiş olup, olayla ilgili 10.02.2020 tarihinde Başkale Kaymakamlığımızca idari ve cumhuriyet savcılığı tarafından da adli soruşturma başlatılmıştır" denildi.
İhlas Haber Ajansı
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