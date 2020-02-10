Koronavirüsün kuluçka dönemi 24 gün sürebilir
|10 Şubat 2020 18:55
|Yazdır
Yerel basında çıkan haberlere göre, Çin'in önde gelen epidemiyologlarından Cong Nanşan ve ekibi, koronavirüs tespit edilen 1099 kişinin tıbbi kayıtlarını inceledi.
Hastaların sadece 13'ünün vahşi hayvanlarla temas ettiğini, yaklaşık üçte birinin ise salgının çıkış noktası olan Vuhan kentinde bulunduğunu ortaya koyan çalışmada, koronavirüsün kuluçka süresinin 24 güne kadar değiştiği görüldü.
Ayrıntıları medRvix'te yayımlanan çalışmada, ortalama kuluçka süresinin de 3 gün olduğu tespit edildi. Başka bir araştırmada, bu süre 5 gün olarak belirlenmişti.
Uzmanlar, hastalardan yalnızca yüzde 43,8'inde ilk belirti olarak ateş görüldüğünü, yüzde 90'ının hastaneye kaldırılmalarının ardından ateşlendiğini, dörtte birinin altta yatan bir sağlık sorunu olduğunu bildirdi.
Hastaneye kaldırılma sürecinde en yaygın komplikasyonun yüzde 79,1 ile zatürre, yüzde 3,37 ile akut solunum yetersizliği olduğu kaydedildi.
Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık 2019'da ortaya çıkan yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle aralarında Türkiye'nin de bulunduğu birçok ülke, Çin'de mahsur kalan vatandaşlarını tahliye etmeye başlamıştı.
İlk olarak Vuhan'da tespit edilen yeni tip koronavirüsün, kısa sürede diğer kent ve ülkelere yayılması üzerine Dünya Sağlık Örgütü "acil durum" ilan etmişti.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Türk-Rus heyetler arası görüşmeler sona erdi
10 Şubat 2020 18:36
|Suriye Milli Ordusu rejim askerlerini böyle vurdu
10 Şubat 2020 17:39
|Koronavirüsün bulaştığı kişi sayısı 40 bin 613'e çıktı
10 Şubat 2020 16:12
|Türk ve Rus heyetleri İdlib için yeniden bir araya geliyor
10 Şubat 2020 13:21
|Google Maps'i takip etti, donmuş nehre düştü
10 Şubat 2020 13:08
|Koronavirüs 24 ülkede 37 bin 559 kişiye bulaştı
09 Şubat 2020 12:29
|Çin'de koronavirüs salgınından son 24 saatte 89 kişi öldü
09 Şubat 2020 08:07
|Dünya Sağlık Örgütü Çin'e sağlık ekibi gönderecek
08 Şubat 2020 22:26
|Ölen kızının 'sanal gerçeklik'teki görüntüsüyle konuştu
08 Şubat 2020 16:57
|Trump, otomobil üreticilerine açtığı soruşturmayı kapattı
08 Şubat 2020 16:48