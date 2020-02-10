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Hakkari'de bazı alanlar 'özel güvenlik bölgesi' ilan edildi

Hakkari merkezi ile 4 ilçesindeki bazı alanlar 15 gün süreyle "özel güvenlik bölgesi" ilan edildi.
 10 Şubat 2020 19:03
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Hakkari'de bazı alanlar 'özel güvenlik bölgesi' ilan edildi

Hakkari merkezi ile 4 ilçesindeki bazı alanlar 15 gün süreyle "özel güvenlik bölgesi" ilan edildi.

Valilikten yapılan açıklamada, bölücü terör örgütü PKK ve diğer terör örgütlerinin yaptığı terör ve yıldırma eylemlerinin, kentin sosyal, ekonomik gelişmesini olumsuz etkilediği belirtildi.

Vatandaşın terör saldırıları nedeniyle ekonomik ve sosyal faaliyetlerini yürütmek ile seyahat etme hakkını kullanmaktan mahrum kaldığı vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Günlük hayatları olumsuz etkilenen vatandaşlarımız büyük mağduriyet yaşamaktadırlar. Valilik makamımız, öncelikle vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması, mevcut huzur ve güven ortamının devam ettirilmesi, devletimizin ve milletimizin her türlü terörist tehdidi ve saldırıdan korunması maksadıyla bölgesinde emniyet ve asayiş temin etmek için ilgili mevzuat çerçevesinde her türlü tedbiri almaktadır."

Tedbirler kapsamında Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu'nun ilgili maddesi gereğince, kent merkezi ile Çukurca, Şemdinli, Derecik ve Yüksekova ilçeleri sınırındaki 5 bölgenin 11 Şubat saat 00.01'den 25 Şubat saat 23.59'a kadar, "özel güvenlik bölgesi" ilan edildiği kaydedilen açıklamada, vatandaşların belirtilen bölgelere izinsiz girmesinin yasaklandığı vurgulandı.

Söz konusu bölgelere ilişkin detaylı bilgiye Valiliğin internet sitesinden ulaşılabilecek.

Anadolu Ajansı
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