Koronavirüs endişeleriyle altın yükseldi, petrol düştü
|10 Şubat 2020 19:19
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İran Petrol Bakanı Bijan Zangeneh, eğer çoğunluk tarafından kabul edilirse İran'ın Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) daha fazla petrol üretim kısıntısına gitme kararını destekleyeceğini söyledi. OPEC ve OPEC üyesi olmayan ülkelerin oluşturduğu Ortak Teknik Komite (JTC), geçici olarak petrol üretiminde günlük 600,000 varillik bir kesintinin yapılmasını önermişti. OPEC petrol üreticileri 5-6 Mart'ta Viyana'da gerçekleşmesi beklenen toplantıdan önce buluşmayı değerlendiriyorlar.
Gelişmeler etkisiyle Türkiye'de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolü, yüzde 1.14 düşüşle 53.85 dolardan, ABD hafif petrolü yüzde 0.85 düşüşle 49.89 dolardan işlem görüyor.
Küresel Emtia piyasalarında;
- gümüş, yüzde 0.36 artışla 17.75 dolardan,
- altın, yüzde 0.17 artışla 1,576.10 dolardan,
- bakır, yüzde 0.22 düşüşle 2.54 dolardan,
- platin, yüzde 0.13 artışla 972.00 dolardan,
- paladyum yüzde 2.53 artışla 2,264.39 dolardan işlem görüyor.
İç piyasada ise, gram altın fiyatı 304 liraya, çeyrek altın 498 liraya, Cumhuriyet altını da 2,060 liraya yükseldi.
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