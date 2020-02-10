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Koronavirüs, aktariye sektörünü de etkiledi

ÇİN'de görülen ve dünyaya yayılan koronavirüs nedeniyle gümrüklerde alınan tedbirler, yüzde 80'i yurt dışından gelen aktariye sektörünü de etkiledi. Eskişehirli aktar Tuncay Tezcan, sıkı denetimler nedeniyle ürünlerin uzun süre beklemesinden dolayı fiyatlarında hareketlilik yaşandığını ifade ederek, "Yurt dışından yeteri kadar ürün tedarik edemediğimiz için fiyatlarımızda bir hareketlilik olacağını tahmin ediyoruz. İnşallah olmaz" dedi.
 10 Şubat 2020 19:31
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Koronavirüs, aktariye sektörünü de etkiledi

Çin'in Hubei eyalatine bağlı Wuhan kentinde ortaya çıkan korona virüsü (2019-nCoV) dünyaya yayılırken, gümrüklerde alınan sıkı tedbirler, aktariye sektörünü de etkiledi. Ürünlerin yüzde 80'i yurt dışından gelirken, gümrüklerdeki uzun süreli ürün beklemeleri nedeniyle fiyatlarda artış olacağı belirtildi. Eskişehir'de aktariye olan Tuncay Tezcan, ürünlerin Çin ve Japonya'nın yanı sıra Endonezya, Filipinler, Malezya, Tayland gibi ülkelerden geldiğini ve bu nedenle virüsün sektörü de etkilediğini söyledi.

Eskişehir'de 20 yıldır aktar olduğunu belirten Tuncay Tezcan, virüsün tüm dünyayı her anlamda etkilediğini söyledi. Bu konuda her ülkenin ciddi önlemler aldığını ifade eden Tezcan, "Bizim baharat sektörümüzde genel olarak Uzakdoğu kökenli bitki ağırlıklı olarak ürünlerimiz var. Ürünlerimizin yüzde 80'i Hindistan, Çin'den gelen baharatlar. Oradan gelen ürünler olduğu için de devlet olarak çok geniş kapsamlı tedbirler alınıyor. Yurtdışından gelen ürünler gümrüklerde çok sıkı denetimden geçiyor. Ülkemiz için alınmış tedbirlerden bir tanesi bu. Çok da faydalı oluyor. Ama bu işlemler biraz uzun sürdüğü zaman arz-talep meselesinden dolayı yurtdışından yeteri kadar ürün tedarik edemediğimiz için fiyatlarımızda bir hareketlilik olacağını tahmin ediyoruz. İnşallah olmaz" dedi.

En ekonomik şekilde baharat satışı yapmaya çalıştığını belirten Tezcan, ihracatçıların taleplerini karşılayamaz duruma geldiğini belirterek, "Şu anda stoktaki ürünleri kullanıyoruz. İhracatçılardan talep ediyoruz ama istediğimiz şekilde taleplerimizi karşılayamıyorlar. Sebep olarak da bunu gösteriyorlar. Ürün kısıtlı olduğu zaman da bazı ihracatçılar fiyat artışına gidiyorlar. Biz bundan pek memnun değiliz. İnşallah fiyatlarımıza yansıtmadan bu krizi de atlatırız" diye konuştu.

'İTHALATÇI, ÇİN YERİNE HİNDİSTAN'A MALEZYA'YA GİDER'

Aktar Koray Özkılıç ise 25 yıldır bu işi yaptığını ve Çin virüsünün sektörü olumsuz etkilediğini söyledi. Ürünlerin bundan sonra Çin yerine daha çok Hindistan ya da Malezya'dan alınabileceğini anlatan Özkılıç, "Hangi ürün gelirse gelsin antrepoya girdiği anda devlet analizi, kontrolünü yapar ve ürün sağlamsa Türkiye'ye girişine izin verir. Uzakdoğu'dan gelen ince aktariye ürünlerinde ister istemez Türkiye'ye girişlerinde denetim daha detaylı yapılacağı için mecburen gümrükte bekleyecek. Buna bağlı olarak iç piyasada elinde malı olan, daha önce yazın ithal etmiş olanlar haliyle ufak bir zam yapabilir. Bütün ince aktariyenin hepsi Çin'den gelmiyor. Hindistan'ı hiç yabana atmayın. Hindistan'dan, Malezya'dan, Madagaskar'dan geliyor. Bu ürünler sadece Çin'de var diye bir kaide yok. İthalatçı bu sefer Çin yerine Hindistan'a, Malezya'ya gider. O taraftan temin eder. O zaman sorun otomatikman çözülür. Sadece mal beklediği için fiyat konusunda problem yaşanabilir, o da aşılır" dedi.
DHA
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